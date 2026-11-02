Cómo maquillar el rostro con acné para forzar el rostro

Antes de colocar cualquier cosmético, la piel debe estar limpia e hidratada. La falta de hidratación provoca que el rostro produzca más sebo, arruinando la duración de los productos.
Uno de los principales errores al maquillar la piel con acné es aplicar mucho producto.
Opta por un gel hidratante con base acuosa y activos calmantes como niacinamida o centella asiática. Aplica un protector solar con toque seco. Si el cutis presenta brillo excesivo en la zona T, coloca una prebase matificante únicamente en las áreas conflictivas para suavizar la textura visual.
Corrección de color
Para disimular granos inflamados sin sobrecargar, el secreto es la teoría del color combinada con la técnica puntual. Por ejemplo, primero hay que neutralizar el tono rojo del granito. Con un pincel fino, deposita una mínima cantidad de corrector verde justo encima del relieve rojizo y difumina solo los bordes, no el centro.
Después, sobre la zona neutralizada, aplica un corrector mate de tu mismo color de piel mediante toques suaves con la yema del dedo o una esponja húmeda. Evita arrastrar la herramienta para no levantar el producto.
Los granitos nunca deben apretarse.
Base
En lugar de utilizar una base pesada en todo el rostro, opta por una base fluida de cobertura media o una BB cream ligera para unificar el tono general. Al haber corregido previamente cada imperfección de forma individual, no necesitarás una máscara gruesa.
Al finalizar, se aconseja fijar todo con polvo traslúcido. Presiona ligeramente sobre los granitos corregidos para evitar transferencias; no frotes la brocha. Finaliza con una bruma fijadora matificante libre de alcohol para fundir las texturas sin reavivar el acné.