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Día del sándwich: ranking de los preferidos y mejor posicionados de Argentina

La fecha que se celebra a nivel global está asociada al nacimiento del aristócrata inglés John Montagu, IV conde de Sándwich, que le dio nombre a esta preparación deliciosa que es una de las más elegidas en el planeta.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una preparación que tiene un lugar privilegiado en la vida cotidiana de millones de personas en todo el planeta, no solo porque puede resolver un almuerzo rápido sino también por su capacidad de adaptarse prácticamente a cualquier combinación de ingredientes.

La palabra apareció en el diario del historiador inglés Edward Gibbon el 24 de noviembre de 1762, cuando describió a un grupo de hombres que comían carne fría en este formato en un café de Londres. El origen de la fecha está asociado con el nacimiento en 1718 del aristócrata inglés John Montagu, IV conde de Sándwich, cuyo apellido le dio nombre a este manjar que supo ganarse un lugar especial en la cultura gastronómica global, sin excepción de la Argentina, donde existe una variedad casi infinita.

Los sándwiches preferidos por los argentinos y también los que se encuentran mejor posicionados a nivel mundial, según las valoraciones globales de la guía TasteAtlas, son aquellos que incluyen dos de los ingredientes infaltables y más importantes de la cocina local: la carne y el chorizo.

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En el top de sándwiches nacionales se encuentran cuatro preparaciones autóctonas o adaptadas deliciosas, de acuerdo con ese ranking internacional.

En el primer lugar destaca el sándwich de lomo, más conocido localmente como "lomito". Está en el 11° puesto a nivel mundial, con entre 4.3 y 4.4 estrellas.

Se trata de una versión extrema y abundante con finas lonchas de lomo de carne vacuna, a menudo acompañado de jamón, queso, huevo, lechuga, tomate y salsas.

La segunda posición es para el inigualable choripán o simplemente "chori", que en el listado global se posiciona 23°, con 4.3 estrellas. Es considerado la máxima expresión de la comida callejera argentina, infaltable en cualquier asado y parte infalible de todo festejo familiar, ritual deportivo o encuentro entre amigos.

Los principales aderezos para darle el toque de sabor extra son el chimichurri o la salsa criolla.

Tercero, pero no por eso menos sabroso, está el "sánguche de milanesa", que si bien se encuentra como 30° en el mundo, es uno de los más elegidos por los argentinos. Con formatos propios en cada rincón del país, en todos los casos incluye pan y milanesa -generalmente de carne vacuna- acompañada de lechuga y tomate.

No suele faltar la mayonesa y también puede tener agregados como huevo frito, mostaza, cebolla y/o morrón.

En cuarta ubicación se encuentra el sándwich de bondiola, "bondiolita" o "bondipán", en el 35° estamento en el mundo, también con 4.3 estrellas.

Este primo hermano del choripán, cambia justamente el chorizo por algún jugoso corte de bondiola de cerdo asado o a la parrilla. En las versiones más sofisticadas, aparece el formato desmechado, con cebollas caramelizadas y queso derretido, furor sobre todo entre los más jóvenes.

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