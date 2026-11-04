Chimbas elaboró un mapa de riesgos y limpió canales por el fenómeno El Niño

Entre los principales avances alcanzados por el equipo de trabajo se destaca la confección de un mapa de reconocimiento de riesgos. Esta herramienta permitió identificar de manera precisa las zonas históricamente propensas a anegamientos, viviendas vulnerables, sectores aledaños al río San Juan y puntos con dificultades en los sistemas de drenaje.

Con esos datos territoriales, la Secretaría de Servicios intensificó las labores operativas mediante la limpieza, profundización y liberación de puentes, canales, acequias y cunetas en diversos barrios para facilitar el rápido escurrimiento del agua. En paralelo, el área de Desarrollo Social desplegó la iniciativa "Techos Seguros" para asistir de forma preventiva a las familias de mayor vulnerabilidad habitacional.