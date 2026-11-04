La Municipalidad de Chimbas avanza en la ejecución de un plan integral de prevención ante el posible impacto del fenómeno meteorológico El Niño en el departamento. Bajo la coordinación de la intendenta Daniela Rodríguez, se puso en marcha el Comité Municipal de Defensa Civil con el objetivo de elaborar el primer Plan de Emergencia local y mitigar los efectos de eventuales temporales.
Chimbas elaboró un mapa de riesgos y limpió canales por el fenómeno El Niño
Por instrucción de la intendenta Daniela Rodríguez, el municipio intensificó las tareas de drenaje y conformó el Comité de Defensa Civil ante posibles contingencias climáticas.