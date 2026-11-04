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Chimbas elaboró un mapa de riesgos y limpió canales por el fenómeno El Niño

Por instrucción de la intendenta Daniela Rodríguez, el municipio intensificó las tareas de drenaje y conformó el Comité de Defensa Civil ante posibles contingencias climáticas.

La Municipalidad de Chimbas avanza en la ejecución de un plan integral de prevención ante el posible impacto del fenómeno meteorológico El Niño en el departamento. Bajo la coordinación de la intendenta Daniela Rodríguez, se puso en marcha el Comité Municipal de Defensa Civil con el objetivo de elaborar el primer Plan de Emergencia local y mitigar los efectos de eventuales temporales.

Entre los principales avances alcanzados por el equipo de trabajo se destaca la confección de un mapa de reconocimiento de riesgos. Esta herramienta permitió identificar de manera precisa las zonas históricamente propensas a anegamientos, viviendas vulnerables, sectores aledaños al río San Juan y puntos con dificultades en los sistemas de drenaje.

Con esos datos territoriales, la Secretaría de Servicios intensificó las labores operativas mediante la limpieza, profundización y liberación de puentes, canales, acequias y cunetas en diversos barrios para facilitar el rápido escurrimiento del agua. En paralelo, el área de Desarrollo Social desplegó la iniciativa "Techos Seguros" para asistir de forma preventiva a las familias de mayor vulnerabilidad habitacional.

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Asimismo, las autoridades locales entablaron diálogos con el Ministerio de Salud Pública para evaluar la capacidad de los centros sanitarios y prever espacios de contención para posibles evacuados. En tanto, desde el municipio señalaron que permanecen a la espera de respuestas por parte de organismos provinciales respecto a informes técnicos sobre las capacidades hidráulicas del río San Juan y la concreción de visitas institucionales solicitadas por la jefa comunal.

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