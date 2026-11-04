Cristina Kirchner celebró la derrota de Trump en EE.UU.: "¡Beautiful morning!"

El presidente Javier Milei es uno de los principales aliados del norteamericano, y había llamado a respaldar a los republicanos en las legislativas, en un discurso a mediados de octubre en la Gala Oficial de la Herencia Hispana celebrada en Washington: “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”.

Las claves de la contundente victoria de los demócratas frente a los republicanos en las elecciones legislativas en Estados Unidos

Con una contundente victoria en las elecciones legislativas en Estados Unidos los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso y asestaron un decisivo revés al control republicano en Washington y abrieron paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente.

Trump es el principal derrotado por los resultados, que dejarán a la Casa Blanca frente a un Congreso controlado por la oposición en los últimos dos años de su mandato.

La llamada “ola azul” se extendió a estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y las dos Carolinas, donde los republicanos habían mantenido durante años una posición dominante.

Las elecciones de mitad de mandato canalizaron la profunda frustración de los votantes por los altos precios, la guerra en Irán y las preocupaciones sobre la corrupción gubernamental.

Los demócratas arrasaron en todo el país, imponiéndose en estados que llevaban décadas en manos republicanas, donde el presidente de EE.UU. había ganado por márgenes de dos cifras hace apenas dos años.

Esto incluye la sorprendente victoria de James Talarico al Senado en Texas, donde ningún demócrata había logrado un cargo estatal en más de 30 años. Además del triunfo de Annie Andrews sobre la senadora Darline Graham en Carolina del Sur. Trump había dado su pleno respaldo a ambos candidatos republicanos.