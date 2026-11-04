Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco: dónde estaba y quién lo encontró

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco: su madre lo encontró sin vida

Alfredo Silvia, humorista y amigo de Daniel, reveló nuevos detalles sobre el fallecimiento del querido artista. Según lo que expresó al portal TN Show, fue la propia madre quien lo encontró "tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza".

Además, confirmó que "la policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco". El cuerpo, según los dichos de Alfredo Silva, será entregado el jueves para que la familia pueda darle un último adiós a la persona que marcó a generaciones.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata.