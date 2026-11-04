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Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco: dónde estaba y quién lo encontró

El humorista que formó parte de VideoMatch falleció a los 56 años y la noticia causó un dolor enorme en el mundo del espectáculo.

Daniel Bifulco, histórico integrante de VideoMatch, falleció a los 56 años. El humorista integró el divertido grupo "Los Jaimitos" junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, humoristas que también formaron parte del programa.

Según lo informado por el periodista Pablo Layus, el actor habría sufrido un infarto en su domicilio de Villa Urquiza. Amigos y compañeros comenzaron a despedirlo en sus redes sociales con mensajes conmovedores.

Horas antes de morir había compartido un posteo para promocionar la función de "La Magia de la Risa", obra de teatro que estaba realizando este año y la cual iba a formar parte de la temporada de verano en Mar del Plata.

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Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco: su madre lo encontró sin vida

Alfredo Silvia, humorista y amigo de Daniel, reveló nuevos detalles sobre el fallecimiento del querido artista. Según lo que expresó al portal TN Show, fue la propia madre quien lo encontró "tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza".

Además, confirmó que "la policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco". El cuerpo, según los dichos de Alfredo Silva, será entregado el jueves para que la familia pueda darle un último adiós a la persona que marcó a generaciones.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata.

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