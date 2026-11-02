Lengua de suegra: cinco cuidados para noviembre y qué errores evitar

1. Ajustar el riego al estado del sustrato

La recomendación de Carolina del Norte para el período de primavera a otoño es permitir que la tierra se seque entre riegos. Esto implica comprobar la humedad antes de agregar agua, incluso si se acerca la fecha en la que habitualmente se riega.

Una rutina semanal no reemplaza esa revisión. Si el sustrato todavía está húmedo, el paso de los días no justifica otro aporte. La advertencia de la universidad es concreta: el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

Por eso, ante una alteración en el aspecto de la planta, conviene revisar primero cómo está la tierra. Regar sin esa comprobación puede sumar humedad a un recipiente que ya conserva demasiada.

2. Revisar qué sol recibe antes de moverla

La guía de la Universidad de Florida sobre sansevieria indica que prefiere lugares cálidos y luminosos, aunque tolera algo de sombra. También recomienda protegerla del sol fuerte de la tarde.

Para quienes planean llevar una maceta de interior al exterior, el mismo documento contempla ubicarla en un sector con sombra durante el verano. La elección del lugar requiere observar la exposición que tendrá a lo largo del día.

Un balcón cubierto y un patio expuesto al sol de la tarde ofrecen condiciones diferentes. Antes de trasladarla, conviene identificar qué horas de sol directo recibe ese espacio. Que la especie tolere distintos ambientes no significa que cualquier ubicación resulte adecuada para el ejemplar.

3. Comprobar el drenaje y trasplantar solo si hace falta

La Royal Horticultural Society, sociedad británica de horticultura, aconseja usar macetas con orificios y sustrato para cactus que permitan escurrir el agua. También pide retirar el líquido que quede en el plato o cubremaceta.

El trasplante corresponde cuando las raíces y las hojas ocuparon el recipiente. El nuevo debe ser apenas más grande: una maceta sobredimensionada contiene más sustrato, que puede permanecer húmedo.

La llegada de noviembre no obliga a trasplantar. Primero hay que comprobar el espacio disponible y la salida del agua.

4. Relacionar la fertilización con el crecimiento

La misma sociedad recomienda fertilizante líquido para plantas de interior o cactus una vez al mes durante el período de crecimiento.

El calendario de esa guía corresponde al Reino Unido. Para Argentina, el criterio aplicable es la etapa de actividad de la planta, que depende del clima y de la luz; sus meses no deben copiarse de manera literal.

Si se utiliza un producto, corresponde seguir sus instrucciones de aplicación. La fertilización debe responder al mantenimiento de la planta, no convertirse en una reacción automática ante cualquier cambio de aspecto.

5. Observar las hojas y controlar posibles plagas

La Universidad de Florida incluye entre sus recomendaciones vigilar la presencia de cochinillas y ácaros. Esa observación incorpora una tarea que no requiere agregar agua ni nutrientes: revisar el estado del ejemplar y detectar cambios.

Si aparece una alteración, registrar cuándo comenzó y cómo evolucionó ayuda a describir el problema en una consulta. También resulta útil indicar dónde está la maceta, qué exposición recibe y cómo se realizó el riego. Una hoja con un aspecto diferente no permite atribuir cualquier deterioro a una única causa.

Por otra parte, el crecimiento lento que consigna NParks aporta una referencia para evaluar los resultados. La ausencia inmediata de hojas nuevas no demuestra, por sí sola, que los cuidados sean incorrectos. Comparar la evolución del ejemplar permite considerar su ritmo natural antes de sumar intervenciones que quizá no necesita.