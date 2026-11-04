La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, emitió un nuevo informe sobre el estado de la red vial nacional en la provincia e instó a los conductores a transitar con máxima precaución debido a las inclemencias climáticas previstas para la jornada.
Emitieron un alerta por mal tiempo y pidieron circular por las rutas con precaución
Vialidad Nacional advirtió sobre la probabilidad de calzada congelada, lloviznas, agua-nieve y granizo en alta montaña, afectando a los principales corredores de la provincia.