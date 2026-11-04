Emitieron un alerta por mal tiempo y pidieron circular por las rutas con precaución

Si bien todas las rutas nacionales permanecen transitables, el organismo mantiene vigente un alerta por mal tiempo que afectará especialmente a la zona de alta montaña durante la madrugada y la tarde-noche. Se anticipa alta probabilidad de calzada congelada, presencia de lloviznas, agua-nieve y caída de granizo.

Desde la entidad remarcaron la necesidad de extremar los cuidados al circular por la Ruta Nacional 40 (tanto al Sur hacia Mendoza como al Norte hacia Jáchal y Huaco), la RN 153 en Sarmiento, la RN 141 hacia Chepes, la RN 150 en los tramos Jáchal-Rodeo e Ischigualasto, y la RN 149 en toda su extensión por Calingasta e Iglesia. Se solicita respetar la señalización vial y las indicaciones del personal abocado al mantenimiento de las calzadas.