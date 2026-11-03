La mezcla ideal para limpiar rayones de las paredes

Por qué funciona esta potente mezcla casera

El éxito de esta solución radica en las propiedades de sus componentes:

El detergente líquido: actúa desprendiendo la capa de grasa y mugre superficial pegada al muro.

El alcohol fino (70%): ayuda a disolver los pigmentos y los tintes dejados por el plástico, la goma de las zapatillas o los roces de muebles.

Al combinarlos con agua tibia, se obtiene una preparación ideal para aflojar la suciedad pegada sin desgastar la pintura ni alterar su tonalidad original.

El paso a paso para aplicarla correctamente

Para poner en práctica este truco de limpieza y lograr resultados impecables en cuestión de minutos, se deben seguir estos sencillos pasos: