La mezcla ideal para limpiar rayones de las paredes

FUENTE: Diario Uno
Por qué funciona esta potente mezcla casera
El éxito de esta solución radica en las propiedades de sus componentes:
-
El detergente líquido: actúa desprendiendo la capa de grasa y mugre superficial pegada al muro.
-
El alcohol fino (70%): ayuda a disolver los pigmentos y los tintes dejados por el plástico, la goma de las zapatillas o los roces de muebles.
Al combinarlos con agua tibia, se obtiene una preparación ideal para aflojar la suciedad pegada sin desgastar la pintura ni alterar su tonalidad original.
El paso a paso para aplicarla correctamente
Para poner en práctica este truco de limpieza y lograr resultados impecables en cuestión de minutos, se deben seguir estos sencillos pasos:
- Preparar la solución: en un recipiente pequeño, mezclar 1 taza de agua tibia, 1 cucharada de detergente líquido para vajilla y 1 cucharada de alcohol. revolver suavemente hasta integrar los líquidos.
- Humedecer un paño de microfibra: sumergir un trapo limpio en la preparación y escurrirlo extremadamente bien. Es clave que el paño no chorree agua para evitar que la humedad penetre en la pared.
- Frotar con suavidad: aplicar sobre los rayones realizando movimientos circulares suaves y sin ejercer excesiva fuerza para no remover la capa protectora de la pintura.
- Retirar residuos y secar: pasar otro paño ligeramente humedecido solo con agua para quitar el jabón restante y, finalmente, secar la zona con un trapo seco.