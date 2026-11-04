Los Azules firmó un acuerdo clave para impulsar a los proveedores sanjuaninos

Esta iniciativa respalda el compromiso de desarrollo de proveedores locales asumido por Los Azules tras su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobada en 2025. El acuerdo articula cuatro ejes fundamentales de trabajo:

Proveedores: Provee herramientas de crédito y garantías para que las empresas locales amplíen su participación en la cadena de valor.

Personas: Fomenta la formación técnica, laboral y la educación financiera, con principal foco en Calingasta y la provincia.

Territorio: Aporta capacidad técnica para atender necesidades de infraestructura y servicios locales en conjunto con las autoridades.

Producción: Acompaña a los productores con tecnologías para un uso eficiente del agua, tecnificación de riego y diversificación de actividades más allá de la minería.

Michael Meding, presidente de Andes Corporación Minera y Managing Director de McEwen Copper, remarcó que el propósito es que San Juan sea protagonista del proyecto. Por su parte, Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen y directora de Banco San Juan, destacó la puesta a disposición de herramientas financieras y de formación para acompañar el crecimiento de la comunidad vinculada a la inversión minera.