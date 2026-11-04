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Los Azules firmó un acuerdo clave para impulsar a los proveedores sanjuaninos

Andes Corporación Minera y el Grupo Petersen sellaron una alianza estratégica para sumar herramientas de financiamiento, capacitación y apoyo productivo enfocadas en Calingasta y San Juan.

Andes Corporación Minera S.A. —titular del proyecto de cobre Los Azules— y el Banco de San Juan junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de ampliar y potenciar las capacidades de las empresas, trabajadores y productores sanjuaninos.

Esta iniciativa respalda el compromiso de desarrollo de proveedores locales asumido por Los Azules tras su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobada en 2025. El acuerdo articula cuatro ejes fundamentales de trabajo:

  • Proveedores: Provee herramientas de crédito y garantías para que las empresas locales amplíen su participación en la cadena de valor.

  • Personas: Fomenta la formación técnica, laboral y la educación financiera, con principal foco en Calingasta y la provincia.

  • Territorio: Aporta capacidad técnica para atender necesidades de infraestructura y servicios locales en conjunto con las autoridades.

  • Producción: Acompaña a los productores con tecnologías para un uso eficiente del agua, tecnificación de riego y diversificación de actividades más allá de la minería.

Michael Meding, presidente de Andes Corporación Minera y Managing Director de McEwen Copper, remarcó que el propósito es que San Juan sea protagonista del proyecto. Por su parte, Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen y directora de Banco San Juan, destacó la puesta a disposición de herramientas financieras y de formación para acompañar el crecimiento de la comunidad vinculada a la inversión minera.

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Cabe recordar que Los Azules, ubicado en Calingasta, representa uno de los yacimientos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo y prevé una inversión inicial de USD 3.170 millones, consolidándose bajo estrictos estándares de sostenibilidad y diseño regenerativo.

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