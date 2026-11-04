Tras la fuerte controversia generada por el intento de robo en el supermercado Fuentes, la coordinadora fiscal de la UFI de Flagrancia, Virginia Branca, aclaró los tantos sobre el procedimiento policial y judicial. En declaraciones que disiparon las versiones de liberación, la funcionaria judicial afirmó: “No quiero pensar que hay mala fe en el procedimiento”.
Branca aclaró que nunca liberaron al ladrón del supermercado y hoy será imputado
La coordinadora fiscal de la UFI de Flagrancia desmintió que el delincuente reducido por el dueño del supermercado Fuentes haya recuperado la libertad. El comerciante había anunciado una denuncia contra el ayudante fiscal.