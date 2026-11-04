Branca aclaró que nunca liberaron al ladrón del supermercado y hoy será imputado

La polémica se desató luego de que Sergio Fuentes, propietario del comercio, denunciara públicamente y anunciara acciones legales contra el ayudante fiscal Alejandro Soler —integrante de la UFI de Unidad de Abordaje Territorial—, a quien acusó de haber ordenado la inmediata puesta en libertad del delincuente al que él mismo logró reducir tras un violento forcejeo registrado por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, Branca desmintió categóricamente dicha versión al señalar que el asaltante nunca fue liberado y permaneció alojado en la Comisaría 3ª. Explicó que en las actas los efectivos asentaron confusiones sobre su situación, y si bien el ayudante fiscal mencionó la posibilidad de aplicar algún criterio, carecía de facultades para ejecutarlo por sí mismo.