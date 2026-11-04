La Justicia de San Juan otorgó la suspensión del proceso a prueba a Carina Alejandra Vergara, acusada de ejercer ilegítimamente la profesión de psicóloga social en la provincia. La investigación se inició el 13 de noviembre de 2025 a raíz de una denuncia formal presentada por la entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan, Melisa Rodríguez.
Prometía "curar" la depresión como psicóloga y deberá pagar $100 mil tras un acuerdo
Carina Alejandra Vergara fue denunciada por el Colegio de Psicólogos de San Juan tras promocionarse en redes sociales sin título habilitante. Le concedieron la suspensión del juicio a prueba.