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Prometía "curar" la depresión como psicóloga y deberá pagar $100 mil tras un acuerdo

Carina Alejandra Vergara fue denunciada por el Colegio de Psicólogos de San Juan tras promocionarse en redes sociales sin título habilitante. Le concedieron la suspensión del juicio a prueba.

La Justicia de San Juan otorgó la suspensión del proceso a prueba a Carina Alejandra Vergara, acusada de ejercer ilegítimamente la profesión de psicóloga social en la provincia. La investigación se inició el 13 de noviembre de 2025 a raíz de una denuncia formal presentada por la entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan, Melisa Rodríguez.

Según constó en la presentación judicial, Vergara promocionaba servicios de salud mental a través de videos y publicaciones en redes sociales donde abordaba contenidos sobre ansiedad, depresión y una supuesta metodología de "programación del cerebro" orientada a la cura de cuadros depresivos. Tras constatarse que su domicilio pertenecía a la Segunda Circunscripción Judicial, las actuaciones pasaron a la Unidad Fiscal del Norte.

Las medidas investigativas determinaron que la imputada carecía de título universitario habilitante y de matriculación oficial en la provincia, habiendo realizado únicamente un curso interno en la Fundación Casa Cuna de Córdoba.

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El pasado 2 de noviembre de 2026, las partes arribaron a un acuerdo de probation por el término de un año. Como parte de las condiciones impuestas, la mujer deberá abonar una reparación simbólica de $100.000 en dos cuotas iguales destinada a una institución a designar, además de cumplir 40 horas de tareas comunitarias no remuneradas en un lapso de tres meses.

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