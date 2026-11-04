Prometía "curar" la depresión como psicóloga y deberá pagar $100 mil tras un acuerdo

Según constó en la presentación judicial, Vergara promocionaba servicios de salud mental a través de videos y publicaciones en redes sociales donde abordaba contenidos sobre ansiedad, depresión y una supuesta metodología de "programación del cerebro" orientada a la cura de cuadros depresivos. Tras constatarse que su domicilio pertenecía a la Segunda Circunscripción Judicial, las actuaciones pasaron a la Unidad Fiscal del Norte.

Las medidas investigativas determinaron que la imputada carecía de título universitario habilitante y de matriculación oficial en la provincia, habiendo realizado únicamente un curso interno en la Fundación Casa Cuna de Córdoba.