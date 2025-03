Los motivos por los que lloramos en las películas

Un reciente estudio ha revelado que las personas que lloran al ver películas no solo poseen una sensibilidad especial, sino que también demuestran una notable inteligencia emocional y una capacidad empática desarrollada. Según informó un análisis publicado en revistas académicas como Journal of Personality and Social Psychology y Frontiers in Psychology, este fenómeno está relacionado con la habilidad de conectar profundamente con las emociones de los personajes y las historias que se presentan en la pantalla. Este hallazgo sugiere que las lágrimas frente a una película no son un signo de debilidad, sino una manifestación de fortaleza emocional y conexión humana.