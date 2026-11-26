La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, informó este jueves 26 de noviembre que se solicita circular con máxima precaución en la totalidad de las rutas nacionales de la provincia debido a las condiciones climáticas vigentes.
Alerta vial en San Juan por badenes con agua y posible caída de rocas en rutas
El pedido rige especialmente para la zona norte y cordillerana, donde se registran badenes con agua en las rutas 40 Norte y 153, y posible caída de rocas en la Ruta 150.