Según el parte oficial, el pedido de alerta extrema rige especialmente para los corredores de la zona norte y cordillerana. En particular, la Ruta Nacional 40 Norte se encuentra transitable con máxima precaución y presenta badenes con agua en la zona de Matías G. Sánchez y Tucunuco, sector donde equipos del organismo vial ya se encuentran trabajando. Del mismo modo, se reportan zonas con badenes con agua en la Ruta Nacional 153.

Por su parte, en la Ruta Nacional 150, en el tramo comprendido entre Jáchal y Rodeo, se solicita extremar los cuidados por la posible caída de rocas sobre la calzada, mientras que el tramo Huaco – Límite con La Rioja también permanece transitable con máxima precaución.