Otro antecedente señalado corresponde a la final de ida de la Reválida del Federal A 2025, entre San Martín de Formosa y Atlético de Rafaela. El partido terminó 1-0 para el equipo santafesino y también dejó reclamos por distintas decisiones arbitrales, entre ellas infracciones que no fueron sancionadas y el manejo de las tarjetas.

Un nuevo cambio después de los reclamos del Víbora

La modificación de la terna para la revancha tiene un antecedente inmediato en el partido de ida. Para ese encuentro, disputado en Puyuta, el Consejo Federal había designado inicialmente al cordobés Fernando Rekers.

Después de un reclamo formal de Desamparados, el organismo resolvió reemplazarlo por el pampeano Franco Morón. Sin embargo, su actuación también terminó bajo cuestionamientos desde el club sanjuanino.

Ahora, con Diego Novelli como árbitro principal, la serie vuelve a quedar atravesada por las decisiones del Consejo Federal. El resto de la terna estará integrado por Oscar Ariel Bono, de Junín, como asistente 1; Cristian Thomas Pasquetín, como asistente 2; y Melina Eizaguirre, también de Junín, como cuarta árbitra.

Con el 0-0 de la ida, Desamparados y Pacífico llegarán a General Alvear sin ventaja en el marcador. La revancha del domingo definirá quién continúa en carrera en el Regional Federal Amateur.