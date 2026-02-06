La sensación de libertad que sentimos al leer un libro es difícil de describir, pero además, la lectura nos ayuda a combatir el aburrimiento, fomenta el desarrollo personal y profesional, favorece la conversación y las relaciones, libera emociones. Es un ejercicio para mantener un cerebro sano y animado y un buen antídoto contra la soledad.
Los 7 beneficios de la lectura y el valor de practicarla a diario
Algunas personas consideran que leer un libro es uno de los mayores placeres de la vida, pero para otras no es tan así. Es bueno saber que esta actividad trae ventajas para nuestra salud integral.