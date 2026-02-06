Los 7 beneficios de la lectura y el valor de practicarla a diario

Hoy, lamentablemente, son muchas las personas que no leen por falta de tiempo o de ganas o porque piensan que no tiene sentido leer porque hay otras opciones de entretenimiento que consideran que son más apropiadas, pero desconocen los beneficios que puede tener el hábito de la lectura.

Los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo de los niños porque les permiten imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que los rodea, pero para todos, según la ciencia, leer aumenta la inteligencia, estimula la creatividad, ejercita la memoria, activa la empatía, desestresa, estimula otras habilidades, alarga la esperanza de vida y es de ayuda para combatir el insomnio.