Los 7 beneficios de la lectura y el valor de practicarla a diario

Algunas personas consideran que leer un libro es uno de los mayores placeres de la vida, pero para otras no es tan así. Es bueno saber que esta actividad trae ventajas para nuestra salud integral.

La sensación de libertad que sentimos al leer un libro es difícil de describir, pero además, la lectura nos ayuda a combatir el aburrimiento, fomenta el desarrollo personal y profesional, favorece la conversación y las relaciones, libera emociones. Es un ejercicio para mantener un cerebro sano y animado y un buen antídoto contra la soledad.

Hoy, lamentablemente, son muchas las personas que no leen por falta de tiempo o de ganas o porque piensan que no tiene sentido leer porque hay otras opciones de entretenimiento que consideran que son más apropiadas, pero desconocen los beneficios que puede tener el hábito de la lectura.

Los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo de los niños porque les permiten imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que los rodea, pero para todos, según la ciencia, leer aumenta la inteligencia, estimula la creatividad, ejercita la memoria, activa la empatía, desestresa, estimula otras habilidades, alarga la esperanza de vida y es de ayuda para combatir el insomnio.

7 razones por las que es importante la lectura

  • Es evasión y entretenimiento. Los libros nos transportan a otros lugares, momentos y personajes sin movernos del sitio donde estamos. Quedarnos encerrados en un libro es sinónimo de escapar, experimentar y disfrutar nuevas sensaciones.
  • Favorece el aprendizaje. La información recibida se transforma en conocimiento. La lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, reflexión, pensamiento crítico y memoria de las personas.
  • Despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. Leer activa la inspiración, imaginación y el surgimiento de ideas. Hace que el pensamiento vaya más allá del texto y se adentre en nuevos mundos, quiera adelantar acontecimientos y/o crear caminos alternativos.
  • Mejora las habilidades de comunicación. La lectura, además de activar el cerebro, hace que ampliemos nuestro vocabulario, mejoremos la gramática y ortografía, y favorezca la consecución de habilidades verbales, rapidez mental, toma de decisiones y confianza.
  • Empatiza y sociabiliza. Leer libros hace posible que cualquier persona lectora se ponga en la piel de otra, empatizando con ella en función de las situaciones vividas. Hace que desarrollemos el instinto afectivo y moral, lo que nos lleva a ser más abiertos, compartir, conversar y enriquecer contactos.
  • Es salud. La lectura retrasa el envejecimiento mental, consiguiendo un cerebro activo y sano. Además, combate el estrés al relajar y hace que el latido del corazón sea más lento y alivie la tensión muscular, combate el insomnio y se asocia con un menor riesgo posterior de demencia.
  • Es compañía. Es muy difícil sentirnos solos cuando estamos acompañados de la lectura de un libro. Un libro es capaz de tomar la forma de un pequeño y perfecto compañero en cualquier lugar y momento.

Libros que Harvard recomienda leer para ser más inteligentes

La lista surge de un ranking de obras literarias que ayudan a que potenciemos la creatividad, la inteligencia y otras facetas donde podamos tener limitaciones, además de explorar alternativas de solución y enfoques diversos para crecer como personas. Los libros recomendados son:

  • Bruno, the Chief of Police (Martin Walker). Este es un libro de misterio que puede llevarnos a usar las habilidades de deducción, de atención, de conectar pistas y de usar la imaginación para ir llenando los huecos.
  • El Príncipe (Nicolás Maquiavelo). Es un clásico que muchos recomiendan debido a que es una historia que lleva a reflexionar sobre la importancia de tener estrategias, aliados y de saber usar lo que tienes a nuestro favor. Maquiavelo fue político y diplomático, y El Príncipe es una especie de guía para ser un líder, donde el escritor expone los puntos que se deben evitar para ser un buen “gobernante” y cómo moverse en el mundo de la política.
  • Inside Out and Back Again ( Thanhha Lai). Harvard también recomienda leer ficción y este libro fue recomendado por una de la profesoras del área de administración de negocios de la Universidad, quien dice que el libro hace pensar sobre las identidades y los mundos distintos que todos tenemos, y la importancia de reconciliarse con el pasado para aprovechar el presente.
  • Time Smart (Ashley Whillams). Es un libro donde la autora, que además es profesora de la Universidad de Harvard, explica cómo hacer un mejor uso del tiempo, cómo evitar la procrastinación o las distracciones con cosas que no son tan importantes, para poder ser más productivos y aprovechar las horas del día.
  • Letter From the Birmingham Jail (Martin Luther King Jr.). De acuerdo con Boston.com esta carta es la lectura más recomendada para los estudiantes de Harvard y fue escrita por uno de los hombres más importantes en la lucha por los derechos civiles. La carta de Martin Luther King Jr. fue escrita desde la prisión y habla sobre la importancia de involucrarnos activamente para conseguir los cambios que queremos. Su contenido dice que tenemos la responsabilidad de luchar contra la injusticia y enfrentarnos al sistema para crear un mundo más justo para todos.

