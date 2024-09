Lo que comemos se relaciona con nuestra la salud mental, según una psiquiatra de Harvard

Uma Naidoo, psiquiatra y especialista en nutrición, es conocida por su enfoque único que vincula la comida con la salud mental y cerebral. En su libro This Is Your Brain on Food, explora cómo ciertos alimentos afectan el estado de ánimo, la cognición y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Naidoo, profesora en la Facultad de Medicina de Harvard y directora de psiquiatría nutricional en el Hospital General de Massachusetts, destaca la importancia de una dieta saludable para mejorar el bienestar mental y prevenir trastornos neurológicos.

Alimentos y bienestar mental

Uma Naidoo ha trabajado extensamente para establecer la relación entre la alimentación y la salud cerebral. En sus investigaciones, afirma que ciertos alimentos pueden tener un impacto profundo en el estado de ánimo, la memoria y la función cognitiva. Por ejemplo, recomienda el consumo de alimentos ricos en omega-3, como el salmón y las nueces, por su capacidad de reducir la inflamación cerebral, lo que puede mejorar los síntomas de la depresión. “Las grasas saludables son esenciales para la salud del cerebro, ya que contribuyen a la formación de las membranas celulares y a la comunicación entre neuronas”, afirma Naidoo.