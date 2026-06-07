Cómo limpiar las perillas del horno con grasa

Teniendo en cuenta que la grasa que se acumula en el horno normalmente proviene de restos de comida o aceite, conviene mantener una limpieza frecuente para evitar malos olores, pegotes y plagas en la cocina.

Paso a paso: cómo limpiar las perillas del horno cuando están muy sucias

Cuando se trata de manchas de grasa o restos de alimentos, lo mejor es usar ingredientes de limpieza ácidos que ablanden y destruyan las partículas de suciedad. En este caso, vas a necesitar un poco de agua, limón, vinagre y bicarbonato de sodio. También vas a necesitar un paño de microfibra y un cepillo de dientes.

En este caso, el limón y el vinagre actúan como ácidos corrosivos y, al entrar en contacto con el bicarbonato, que no es un ácido, se produce un efecto de efervescencia que ablanda la grasa pegada en las perillas.

Antes de comenzar con este truco, lo recomendable es retirar las perillas del horno. La mayoría de los hornos permiten este paso sin problemas; solo hay que tomar la perilla y tirar de ella hacia afuera, asegurándote de que la llave de paso de gas esté cerrada. Luego se colocan fácilmente.

Estos ingredientes son seguros, efectivos y fáciles de conseguir.

Para arrancar con el truco , hay que preparar en un recipiente una mezcla de jugo de limón, un limón, media taza de vinagre, dos cucharadas de bicarbonato y agua.

, hay que preparar en un recipiente una mezcla de jugo de limón, un limón, media taza de vinagre, dos cucharadas de bicarbonato y agua. Retira las perillas del horno una por una y colócalas en remojo en la mezcla de ingredientes durante una hora.

una por una y colócalas en remojo en la mezcla de ingredientes durante una hora. Refriega las perillas del horno con un cepillo de dientes que no uses para limpiar y remover la mugre ablandada.

con un cepillo de dientes que no uses para y remover la mugre ablandada. Seca las perillas del horno sobre un paño seco hasta que se evapore toda la humedad y vuelve a colocarlas en el horno.

¿Puedo usar esta mezcla para limpiar otras partes del horno?

Con vinagre, limón y bicarbonato, se puede limpiar prácticamente todo el horno, aunque de diferentes formas.

Por ejemplo, para ablandar la mugre del interior del horno, conviene calentar en una fuente apta vinagre con limón y dejar que el vapor ablande toda la suciedad.

El vinagre, el limón y el bicarbonato sirven para varios trucos de limpieza.

Las hornallas se limpian rociando vinagre y la grasa en las fuentes de horno se puede desengrasar rociando vinagre y espolvoreando bicarbonato.