Científicos revelan por qué Ozempic no funciona en algunas personas

El desgaste silencioso detrás de las amenazas

Los expertos sostienen que muchas veces estas expresiones aparecen en momentos de enojo o frustración. Sin embargo, cuando se transforman en una conducta habitual, pueden generar una dinámica desigual dentro de la relación.

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CIENEn esos casos, una de las partes puede comenzar a ceder ante los conflictos por miedo a perder a la otra persona, evitando expresar sus propias necesidades o desacuerdos. Con el paso del tiempo, esa situación favorece el desgaste emocional y debilita la comunicación.

Además, remarcan que este tipo de conductas pueden derivar en relaciones marcadas por la manipulación emocional, donde el diálogo queda relegado y los conflictos se profundizan.

La importancia de hablar y buscar soluciones

Desde el ámbito de la psicología coinciden en que las diferencias y desacuerdos son inevitables en cualquier pareja. Lo importante, señalan, es la manera en que se gestionan.

Por eso recomiendan reemplazar las amenazas por conversaciones sinceras, plantear los problemas de forma clara y buscar soluciones conjuntas. Cuando las dificultades se vuelven recurrentes o difíciles de resolver, la intervención de un profesional puede ayudar a mejorar la comunicación y evitar un mayor deterioro del vínculo.

En definitiva, los especialistas advierten que convertir la separación en una amenaza permanente no fortalece una relación. Por el contrario, suele alimentar el miedo, la incertidumbre y el desgaste emocional, alejando a las parejas de aquello que realmente necesitan para resolver sus diferencias: diálogo, respeto y acuerdos.