El Zonda de Domingo Sarmiento, emblema del periodismo sanjuanino

En San Juan, se considera que la primera publicación periodística fue “El Defensor de la Carta de Mayo”, que apareció en 1825. Sin embargo, fue “El Zonda” quien generó una profunda huella en la profesión a nivel provincial. Tras su regreso del exilio en Chile, Domingo Sarmiento, junto a Antonino Aberastain, Indalecio Cortínez y Manuel José Quiroga Rosas, creó el periódico semanal que, con formato de revista y tres columnas por página, apareció un 20 de julio de 1839.

El periódico, que inusualmente para la época contaba con diferentes artículos críticos del gobierno provincial, fue visto con malos ojos por el mandatario Nazario Benavídez, opuesto al ideal unitario del futuro presidente. Luego de recibir presiones políticas e impositivas, El Zonda llegó a su fin el 25 de agosto de 1839, no sin antes ofrecer una última crítica a las acciones de Benavídez.

A pesar del brusco fin, El Zonda logró asentar una de las piedras fundacionales de la profesión informativa en la provincia, contándose como uno de los grandes hitos del extenso legado de Domingo Sarmiento en San Juan y el país, quien así describía su misión en el primer número de El Zonda:

“Un periódico es pues todo, el Gobierno, la Administración, el pueblo, el comercio, la junta, el bloqueo, la Patria, la ciencia, la Europa, el Asia, el mundo entero, todo. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena ó la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del Gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo.”

Fuentes de Biblioteca del Archivo General de la Provincia y artículos periodísticos consultados: