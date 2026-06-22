El budín de avena y mandarina se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan una preparación casera con ingredientes simples, pero sin resignar sabor. La combinación de la fruta cítrica con la textura de la avena permite lograr un resultado húmedo, esponjoso y con un aroma fresco ideal para acompañar el desayuno o la merienda.
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Con pocos ingredientes y mucho sabor: cómo hacer budín de avena y mandarina
Una preparación fácil, aromática y nutritiva que combina avena y fruta natural para lograr un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.