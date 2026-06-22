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Con pocos ingredientes y mucho sabor: cómo hacer budín de avena y mandarina

Una preparación fácil, aromática y nutritiva que combina avena y fruta natural para lograr un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

El budín de avena y mandarina se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan una preparación casera con ingredientes simples, pero sin resignar sabor. La combinación de la fruta cítrica con la textura de la avena permite lograr un resultado húmedo, esponjoso y con un aroma fresco ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

La receta se destaca por ser sencilla y rápida, con pocos pasos y productos accesibles. Además, la utilización de mandarina natural aporta dulzor y frescura, mientras que la avena suma una textura diferente y un perfil más nutritivo.

Ingredientes

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  • 250 g de avena fina
  • 2 mandarinas
  • 3 huevos
  • 80 ml de aceite neutro
  • 100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C y preparar una budinera mediana con aceite o materia grasa para evitar que la mezcla se pegue.
  • Lavar bien las mandarinas, retirar las semillas y procesarlas junto con los huevos, el aceite, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación uniforme.
  • Agregar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Integrar todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla pareja.
  • Colocar la preparación en la budinera y distribuirla de manera uniforme.
  • Llevar al horno durante 35 a 40 minutos, hasta que al introducir un palillo en el centro salga limpio.
  • Retirar, dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir.

Con apenas 55 minutos entre preparación y cocción, este budín se presenta como una alternativa práctica para tener algo casero listo durante la semana.

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