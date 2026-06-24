El Poder Judicial de San Juan dio un nuevo paso en la modernización de sus procesos. La Corte de Justicia, mediante la Dirección de Informática, sumó 16 nuevos asistentes de Inteligencia Artificial a su plataforma “JusticIA”. Con esta ampliación, el sistema ya cuenta con un total de 26 herramientas de desarrollo propio diseñadas para optimizar las tareas diarias de magistrados, funcionarios y agentes judiciales.
Tribunales 4.0: la IA ya redacta fallos y analiza pruebas en San Juan
La Corte de Justicia sumó 16 nuevos asistentes robóticos a la plataforma "JusticIA". El sistema de desarrollo propio ya cuenta con 26 herramientas que automatizan desde sucesiones y pruebas de ADN hasta la traducción de sentencias a lenguaje claro.