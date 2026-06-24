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Tribunales 4.0: la IA ya redacta fallos y analiza pruebas en San Juan

La Corte de Justicia sumó 16 nuevos asistentes robóticos a la plataforma "JusticIA". El sistema de desarrollo propio ya cuenta con 26 herramientas que automatizan desde sucesiones y pruebas de ADN hasta la traducción de sentencias a lenguaje claro.

El Poder Judicial de San Juan dio un nuevo paso en la modernización de sus procesos. La Corte de Justicia, mediante la Dirección de Informática, sumó 16 nuevos asistentes de Inteligencia Artificial a su plataforma “JusticIA”. Con esta ampliación, el sistema ya cuenta con un total de 26 herramientas de desarrollo propio diseñadas para optimizar las tareas diarias de magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

La plataforma fue implementada originalmente el 3 de noviembre de 2025 (bajo los Acuerdos General N° 85/2025 y de Superintendencia Nº 88⁄2025), posicionando a la provincia a la vanguardia nacional en la regulación y aplicación de IA en el ámbito tribunalicio.

Las nuevas funciones incorporadas

Los 16 asistentes técnicos que se integran a la plataforma están destinados a automatizar y agilizar procesos clave en la gestión de expedientes:

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  • Gestión de procesos y control: Herramientas para el Análisis de Formularios, Solicitud de Protección, Ficha Control de Expediente (Cámara Civil), Confronte y Adecuación de Oficios, y el Control de Agravios.

  • Trámites sucesorios y sentencias: Asistente Jurídico para Procesos Sucesorios, Conciliación y Prueba; Declaratoria de Herederos; y Proyectos de Sentencias de Ley de Contrato de Trabajo y Colectivo.

  • Análisis y certificación: Generador de certificación de elevación a Cámara de Apelaciones, Recurso de Queja, Relación Introductoria de la Causa y Valoración de Prueba Testimonial.

  • Apoyo forense: Se sumó un Generador de Tabla de Marcadores Genéticos para asistencia especializada en el Laboratorio Forense.

Foco en la accesibilidad y el lenguaje claro

Además del soporte netamente técnico, la ampliación de JusticIA incluye un fuerte componente de inclusión y derechos humanos. Se incorporaron funciones específicas denominadas "Lenguaje Claro en Sentencias" y "Perspectiva de Discapacidad".

Estas utilidades buscan adaptar las resoluciones judiciales a un formato de comunicación más comprensible y respetuoso, garantizando el acceso a la información de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, JusticIA se consolida como una plataforma dinámica que evoluciona según las necesidades del sistema de justicia local, bajo un estricto proceso de validación institucional.

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