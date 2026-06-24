Tribunales 4.0: la IA ya redacta fallos y analiza pruebas en San Juan

Gestión de procesos y control: Herramientas para el Análisis de Formularios, Solicitud de Protección, Ficha Control de Expediente (Cámara Civil), Confronte y Adecuación de Oficios, y el Control de Agravios.

Trámites sucesorios y sentencias: Asistente Jurídico para Procesos Sucesorios, Conciliación y Prueba; Declaratoria de Herederos; y Proyectos de Sentencias de Ley de Contrato de Trabajo y Colectivo.

Análisis y certificación: Generador de certificación de elevación a Cámara de Apelaciones, Recurso de Queja, Relación Introductoria de la Causa y Valoración de Prueba Testimonial.

Apoyo forense: Se sumó un Generador de Tabla de Marcadores Genéticos para asistencia especializada en el Laboratorio Forense.

Foco en la accesibilidad y el lenguaje claro

Además del soporte netamente técnico, la ampliación de JusticIA incluye un fuerte componente de inclusión y derechos humanos. Se incorporaron funciones específicas denominadas "Lenguaje Claro en Sentencias" y "Perspectiva de Discapacidad".

Estas utilidades buscan adaptar las resoluciones judiciales a un formato de comunicación más comprensible y respetuoso, garantizando el acceso a la información de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, JusticIA se consolida como una plataforma dinámica que evoluciona según las necesidades del sistema de justicia local, bajo un estricto proceso de validación institucional.