La revolución en el tratamiento de la obesidad: más allá de Ozempic

Según los autores, los agonistas del receptor GLP-1 han cambiado significativamente el panorama del tratamiento de la obesidad. Al mismo tiempo, enfatizan que la atención de la obesidad se está volviendo cada vez más integral, combinando medicamentos con procedimientos endoscópicos y opciones quirúrgicas cuando es apropiado.

El marco actualizado también incorpora el concepto emergente de obesidad clínica, que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica que afecta a múltiples sistemas del cuerpo y destaca las limitaciones de depender únicamente del índice de masa corporal (IMC) para evaluar los riesgos para la salud.

Los investigadores señalan que el tratamiento de la obesidad se está moviendo hacia un modelo multidisciplinario que reúne diferentes enfoques terapéuticos. En lugar de ver los medicamentos, los procedimientos y la cirugía como estrategias separadas, los expertos los consideran herramientas complementarias que pueden adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes.

Nuevas evidencias respaldan las terapias endoscópicas

El comentario resalta la creciente evidencia a favor de las terapias bariátricas y metabólicas endoscópicas, incluida la gastroplastia endoscópica en manga, como opciones de tratamiento efectivas para la obesidad.

Los autores también mencionan los avances en genética y medicina personalizada que podrían ayudar a los médicos a identificar qué tratamientos son más propensos a beneficiar a pacientes específicos. A medida que los investigadores aprenden más sobre los factores biológicos que influyen en la obesidad, los planes de tratamiento pueden volverse cada vez más personalizados.

Otro área prometedora involucra la combinación de terapias. La evidencia sugiere que emparejar medicamentos GLP-1 con procedimientos endoscópicos o cirugía bariátrica podría conducir a una mayor pérdida de peso y resultados más duraderos que cualquiera de los enfoques por separado.

El papel de los gastroenterólogos en el tratamiento de la obesidad

El artículo también subraya la importante función que desempeñan los gastroenterólogos y hepatólogos en el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones relacionadas con la salud.

Estos especialistas frecuentemente atienden a pacientes con condiciones asociadas a la obesidad, como la enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica (MASLD), la enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), enfermedades de la vesícula biliar y una variedad de complicaciones gastrointestinales vinculadas a la obesidad.

Debido a esta estrecha relación, los autores argumentan que los gastroenterólogos y hepatólogos están bien posicionados para guiar el futuro de la gestión de la obesidad a medida que las opciones de tratamiento continúan evolucionando.