La tendencia que potencia la decoración del living

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de reorganizar los asientos según la ocasión. Por ejemplo, dos butacas enfrentadas pueden formar un espacio de conversación, mientras que una ubicada junto a una ventana puede convertirse en un rincón de lectura. Además, sus diseños, materiales y colores ofrecen distintas posibilidades para renovar la estética del hogar.

Las butacas y los pufs llegan para destronar al clásico sillón.

Los pufs también ganan protagonismo por su versatilidad. Estas piezas funcionan como asientos adicionales o superficies auxiliares cuando necesitás un lugar para dejar objetos. Al ser livianos y fáciles de trasladar, permiten liberar espacio rápidamente cuando el living necesita una distribución diferente.

La incorporación de muebles individuales resulta útil en departamentos, viviendas pequeñas y ambientes integrados. A diferencia de un sillón grande, que suele determinar la distribución de toda la habitación, las butacas y los pufs permiten aprovechar mejor las superficies disponibles y mantener despejadas las zonas de paso.

Renová el living sin los tradicionales sillones.

Para conseguir un resultado armonioso, expertos en decoración sugieren elegir piezas de dimensiones proporcionadas al ambiente, con colores que combinen con las paredes, las cortinas y los accesorios decorativos. Los tonos neutros, las líneas simples y los materiales naturales ayudan a crear una estética minimalista sin renunciar a la calidez.

Esta propuesta también responde a una transformación en el uso de los espacios. El living dejó de ser exclusivamente un lugar para mirar televisión y ahora puede funcionar como oficina, rincón de descanso, espacio de lectura o punto de encuentro familiar.