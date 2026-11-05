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Marta Fort contó que artista internacional quiso conquistar a su papá

La hija del chocolatero contó que Madonna quiso "levantarse" a su papá.

Por estas horas, Marta Fort sorprendió al revelar una desconocida anécdota de su padre, Ricardo Fort, que involucra nada menos que a Madonna. Durante la última emisión de MasterChef Celebrity, la influencer contó que la reina del pop habría intentado conquistarlo durante una de sus noches de fiesta en Estados Unidos.

Todo ocurrió mientras conversaba con Julieta Nair Calvo en el reality culinario de Telefe. Las participantes empezaron a hablar sobre sus gustos musicales y la hija de El Comandante contó que disfruta mucho cantar canciones de Lady Gaga y Madonna. Fue a partir de ese comentario, que la actriz recordó la pasión que tenía el empresario por la música y, especialmente, por el tema Bad Romance.

Intrigada por la historia, Julieta quiso saber si Ricardo Fort había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Lady Gaga. Sin embargo, la respuesta de Marta tomó por sorpresa a su compañera y abrió la puerta a una revelación inesperada sobre la vida privada de su padre.

"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó la influencer, en referencia a la famosísima cantante estadounidense y a la diseñadora Donatella Versace. La confesión despertó inmediatamente la curiosidad de Julieta Nair Calvo, que quiso conocer más detalles de aquel encuentro.

Fue entonces cuando Marta Fort agregó un dato todavía más llamativo y aseguró que Madonna habría sentido atracción por su padre e incluso habría intentado seducirlo. "Madonna se lo quiso levantar", afirmó, dejando sorprendida a la actriz. Pero la influencer no se quedó ahí y cerró la anécdota con una frase que provocó risas en el estudio. "Era lastimosamente muy gay para ella", remató con humor.

Así las cosas, esta historia volvió a poner en escena el costado menos conocido de Ricardo Fort y sus experiencias durante los años que vivió en Estados Unidos, donde buscó desarrollar su carrera artística y consiguió relacionarse con importantes figuras del espectáculo internacional.

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