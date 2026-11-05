Marta Fort contó que artista internacional quiso conquistar a su papá

"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó la influencer, en referencia a la famosísima cantante estadounidense y a la diseñadora Donatella Versace. La confesión despertó inmediatamente la curiosidad de Julieta Nair Calvo, que quiso conocer más detalles de aquel encuentro.

Fue entonces cuando Marta Fort agregó un dato todavía más llamativo y aseguró que Madonna habría sentido atracción por su padre e incluso habría intentado seducirlo. "Madonna se lo quiso levantar", afirmó, dejando sorprendida a la actriz. Pero la influencer no se quedó ahí y cerró la anécdota con una frase que provocó risas en el estudio. "Era lastimosamente muy gay para ella", remató con humor.

Así las cosas, esta historia volvió a poner en escena el costado menos conocido de Ricardo Fort y sus experiencias durante los años que vivió en Estados Unidos, donde buscó desarrollar su carrera artística y consiguió relacionarse con importantes figuras del espectáculo internacional.