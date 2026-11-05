Los bonos en dólares arrancan en rojo en Wall Street y en la plaza local mientras que el riesgo país supera los 850 puntos, dos días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos que dieron por ganador al partido demócrata y que significó una fuerte derrota contra el presidente Donald Trump. Y si bien los expertos de la city sostienen que el impacto será moderado, lo cierto es que los factores locales también están pesando.
Los bonos en dólares caen y el riesgo país supera los 850 puntos
Los bonos en dólares caen hasta 3% con el Global 2046 (-2,6%), a la cabeza. En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan se dispara hasta los 892 puntos básicos.