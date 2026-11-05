Los bonos en dólares caen y el riesgo país supera los 850 puntos

Al respecto, el ministro Luis Caputo trató de poner paños fríos y afirmó que la derrota de Donald Trump no cambiará la relación de Argentina con Estados Unidos. Fue durante la conferencia anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde Luis Caputo, sostuvo que el resultado de las elecciones de medio término en EEUU no modificaría "sustancialmente" la relación bilateral.

"Con respecto a la elección, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20. Era esperado, tal vez no por tanto, pero no va a cambiar esencialmente la relación", respondió ante una pregunta sobre los resultados. En cuanto al plan económico, otra de las dudas del mercado, el funcionario también señaló que un tipo de cambio más alto puede tener consecuencias negativas sobre la inflación y las cuentas fiscales.