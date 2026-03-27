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La Selección Argentina pidió helados y los sabores desataron miles de comentarios

En el video que compartió la heladería, se ve el ingreso al complejo Lionel Messi. De fondo, se escucha “Pa’ la Selección”, de la T y la M, que acompañó el glorioso recorrido en Qatar 2022.

La selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América tiene sus ritos. Uno de ellos es el asado que se organiza en el predio de Ezeiza cada vez que se reúne La Scaloneta. La parrilla queda a cargo del cocinero Diego Iacovone, que a veces cuenta con la asistencia comedida de Nicolás Otamendi. Dibu Martínez suele compartir los manjares a través de las redes sociales.

Y otro ritual, menos conocido, es el pedido masivo de helado. Como cualquier vecino, los jugadores hacen sonar el teléfono de una heladería de la zona de Canning y solicitan cantidades industriales, para una delegación nutrida. Esta vez, el dueño del local se encargó del traslado y lo mostró en sus redes sociales.

En el video que compartió la heladería, se ve el ingreso al complejo Lionel Messi. De fondo, se escucha “Pa’ la Selección”, de la T y la M, que acompañó el glorioso recorrido en Qatar 2022.

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“Me muero muerto”, dice el dueño cuando observa que Julián Álvarez y Nahuel Molina fueron los encargados de recibirlo. “No puedo más de la emoción”, añade. Concurrió con su pequeño hijo, a quien se escucha decir, eufórico, que está “en la casa de Messi”.

Los sabores encargados por los futbolistas de la Selección fueron: banana split, dulce de leche granizado, vainilla y frutilla a la crema. En total, consumieron seis kilos. La información, claro, abrió el debate de los gustos, casi tan pasional como el que genera el fútbol.

En las redes, no faltaron los que advirtieron que un clásico como el chocolate no formó parte del menú. Y surgieron las voces de respaldo y también las críticas.

“Que paladares chotos los de los campeones, che”, reclamó una usuaria de X (antes Twitter). “Ay, son de los míos, ¡los gustos que me encantan! Unos grandes, ¡la felicidad del pequeñuelo!“, destacó otra en Instagram, que se conmovió por la reacción del niño ante la excursión.

“Tipazos”, los elogió un tercero. “Esos gustos cómo se van a vender”, auguró un cuarto, en relación con el impacto que genera cada decisión de los ídolos del combinado nacional, que disfrutaron de un rico postre antes de los dos amistosos de la ventana internacional de marzo.

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FUENTE: Infobae

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