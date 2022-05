La macabra teoría de la película "El Rey León" que destrozó a los fans

Para muchos televidentes la cuestión pasó desapercibida, y ante la pregunta muchos recordarán el dicho del mismo Mufasa sobre el círculo de la vida, en un discurso donde dice literalmente que "cuando morimos, nos convertimos en la hierba y el antílope come la hierba, así que todos estamos conectados".

Sin embargo, en las últimas horas un usuario de TikTok echó sal en una herida que muchos creían cerrada cuando compartió una inquietante teoría acerca del clásico de Disney. En un video que ya reunió más de 4,5 millones de vistas en pocas horas, el Tiktoker Towni Cortes llegó a una conclusión de lo más macabra.

El usuario de la red social de los videos comienza su teoría preguntándose si las despiadadas hienas podrían haberse comido al rey león, luego de su muerte. Sin embargo, una búsqueda de Google le indica que las hienas no cazan activamente a los leones, que al estar en la cima de la pirámide alimenticia no tienen depredadores naturales.

Sin embargo, Cortes señala (de nuevo con Google de fuente) que a veces los leones pueden comerse a otros leones. Con esta información en mente, los ojos del Tiktoker se vuelven al hermano del rey. Es ahí cuando cae la ficha: en una escena de la película, haciendo referencia a la obra de William Shakespeare que inspiró la película, podemos ver a Scar jugando con una calavera mientras retiene a Zazú como rehén.

Luego de una última búsqueda de Google, el Tiktoker se da cuenta de que la forma de la calavera en las patas del villano es bastante similar a la calavera de un león. La deducción final, y la teoría que envió un escalofrío a través de cientos de usuarios, es que Scar se comió a su propio hermano y guardó su calavera como trofeo.

La revelación dejó sin aliento a cientos de fanáticos de Disney, quienes comentaron debajo del video viral: "noooo ¡¡¡me dolió el corazón", "un minuto de silencio", "No puede ser! Se lo voy a contar a mi hijo, él no puede vivir engañado 20 años como yo", "solo TikTok podría resolver estos misterios" y "Haré que no vi esto" fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Sin embargo, tampoco faltaron los usuarios que señalaron las fallas en la lógica del Tiktoker: "el cráneo es muy pequeño y Mufasa era un león grande", "A excepción de los colmillos, los dientes son planos, lo que concuerda más con la dentadura de un babuino y no con la de una hiena", "entonces porque las hienas si se comieron después a Scar?" y "Ni el director lo sabía" fueron algunos de los comentarios desmintiendo la morbosa teoría.