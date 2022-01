Kerif, el súper gato que mide más de 1 metro y pesa 12 kilos

Sin embargo, hay quienes dicen que su gato no es real y que es lo más parecido a un peluche. “Ah, gracias a Instagram por la oportunidad de despertarme famoso de repente en una mañana normal. Saludo a todos los que tienen una gran pata de gato blanco. Especialmente a aquellos que lo consideraron falso o un juguete suave Por si acaso : esta foto no es un gato de peluche. Prometo ahora darle mi Kefir más a menudo Instagram” compartía Yulia, junto a una foto de ella sosteniendo a su mascota y en respuesta a quienes no le creen sobre su existencia.

La respuesta de Yulia ante las dudas

En una de sus fotografías puede verse a Kefir sobre los brazos de Yulia, con el mensaje “Todavía un gatito pequeño, pero ya un gran brutal”. Allí comenzaron a multiplicarse los comentarios incrédulos, por lo que hace apenas algunas horas la dueña de la gigantesca mascota publicó un nuevo video, titulado: ¡Dios mío! Esto es lo que piensa mi gato cuando mira las noticias. En él se puede ver todas las noticias sobre el felino, y al comienzo un breve video de su gato en la actualidad.