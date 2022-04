Juntan firmas en una facultad para postergar los finales y viajar a Qatar

La publicación logró rápidamente más de 14 mil "me gusta", cientos de tuits citados y más de 400 retuits. En la descripción del tuit, el usuario escribió: "Hay gente muy delirante. Por suerte la facultad se les va a cag... de risa. Miren que yo también estoy re termo con el mundial, ¡¡¡pero flaco!!!".

Acompañado de la descripción se podía ver adjuntada la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp que comparte este usuario con un compañero suyo de la universidad. En el chat podía leerse el siguiente mensaje: "Hola. Estamos juntando gente que quiere ir a Qatar, pero se les complica por las fechas de finales. La idea es llegar a un acuerdo con la facultad solo por esta situación para poder rendir virtual o en otra fecha. Cópense y únanse a este grupo, así vemos cuántos somos para poder plantearlo al rectorado (aunque todavía no sepan 100% si van a ir a Qatar o si ni van, súmense igual. Tener fechas alternativas nos beneficia a todos)".

https://twitter.com/JoaquinLiwski/status/1511458665408122894 Hay gente MUY delirante. Por suerte la facultad se les va a cagar de risa. Miren que yo también estoy RE termo con el mundial, PERO FLACO!!!!1!1!! pic.twitter.com/4sYTIjdX1w — Joaquín (@JoaquinLiwski) April 5, 2022

Como era de esperarse, los demás usuarios de Twitter no pudieron contener la carcajada y opinar al respecto de esta "delirante" idea que se le ocurrió a un grupo de alumnos. "Me parecen unos delirantes totales... por eso me sumé al grupo y firmé, porque es el último mundial de Messi; "En 2018 ya pasó lo mismo en la Universidad Don Torcuato Di Tella"; "¿En qué mundo vive esa gente?; "Rich people problems"; "Fuertes sospechas que es un alumno de universidad privada, si no, no se explica", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Otro usuario de Twitter contó que en una universidad privada ya habían creado una petición de firmas en Change.org para posponer los finales. "Ya tiene 300 firmas, ojo. Igual tener una otra mesa de exámenes como en la totalidad de las universidades argentinas por única vez no es tan loco", comentó esa persona.