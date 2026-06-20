Día de la Bandera: cuándo y dónde fue izada por primera vez

En una carta dirigida al Primer Triunvirato, Belgrano informó que “siendo necesario enarbolar una Bandera, y no teniéndola, mandé hacer una celeste y blanca, conforme los colores de la escarapela nacional”, siguiendo el ímpetu fervoroso que se había despertado en los soldados al contar con una insignia propia en la forma de la Escarapela.

La Bandera Argentina fue así levantada el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario, inaugurando una de las baterías construidas para la defensa de la zona de los realistas que llegaban por el río Paraná. Belgrano dio además un discurso a las tropas, expresando: “Soldados de la patria, juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo Viva la Patria”.

Meses después, el prócer es encomendado por el Triunvirato de hacerse cargo del Ejercito Auxiliar del Alto Perú, sitio al cual llevó la enseña patria, haciéndola bendecir y ordenando que los soldados le juren lealtad. Es entonces cuando ocurre la oposición del secretario del Triunvirato Bernardino Rivadavia a la bandera, intentando que deje de utilizarla, según un escrito fechado el 27 de junio de 1812: “…haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogándola con la que se le envía que es la que hasta ahora se usa en esta Fortaleza y que hace el centro del Estado; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del Gobierno en materia de tanta importancia”.

La razón fue que Rivadavia procuraba no romper del todo los vínculos con España para no provocar una reacción desmedida de Inglaterra sobre la Banda Oriental. Pero si bien Belgrano prometió no ocupar la bandera, e incluso tuvo un primer combate en Tucumán sin ninguna distinción, no la destruyó como se lo habían ordenado.

Eventualmente, Rivadavia y su séquito fueron reemplazados por el Segundo Triunvirato, con un ideal más revolucionario, permitiéndole a Belgrano utilizar la bandera blanca y celeste, imponiéndola en la Asamblea de 1813, y utilizándola en la victoria militar de Salta el 20 de febrero de ese año, donde previamente hizo que sus tropas juraran fidelidad a la Bandera en lo que hoy se conoce como Río Juramento.