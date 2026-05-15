¿Es seguro el cannabis después de los 65? expertos advierten sobre riesgos y beneficios

El uso de cannabis aumenta entre los adultos mayores

Tanto el uso médico como recreativo de cannabis sigue en aumento en Estados Unidos, especialmente entre los adultos mayores de 65 años. Sin embargo, los investigadores aún tienen muchas preguntas sin respuesta sobre cómo el cannabis afecta el cuerpo y el cerebro, en parte debido a que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, lo que dificulta ciertos tipos de investigación.

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Muchos adultos mayores recurren al cannabis con la esperanza de aliviar el dolor crónico, el insomnio o la ansiedad. Sin embargo, Smita Das, doctora y profesora asociada clínica de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Stanford Medicine, advirtió que aún no existe un consenso médico amplio sobre la efectividad del cannabis para tratar estas condiciones.

Los expertos señalaron que los adultos mayores enfrentan riesgos únicos por el uso regular de cannabis, que incluyen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer, adicción, problemas cognitivos e interacciones peligrosas con medicamentos. Además, los productos de cannabis de hoy son mucho más potentes que la marihuana de décadas pasadas, lo que incrementa el riesgo de sobredosis accidental.

Los especialistas de Stanford Medicine compartieron cinco aspectos importantes que los adultos mayores deben conocer antes de usar cannabis.

1. La marihuana actual es mucho más potente

El uso regular de cannabis entre los mayores sigue siendo relativamente poco común, pero ha aumentado rápidamente. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, el 7% de los adultos mayores de 65 años reportaron uso reciente de cannabis en 2023, en comparación con menos del 5% en 2021.

Muchos adultos mayores pueden no ser conscientes de cuán dramáticamente ha cambiado la potencia del cannabis. En la década de 1970, la marihuana contenía entre el 1% y el 4% de tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto responsable de los efectos psicoactivos. Actualmente, la flor de cannabis legal promedia alrededor del 20% de THC, y algunas cepas pueden contener hasta un 35%.

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Otros productos de cannabis pueden ser incluso más concentrados. Los aceites, comestibles y concentrados pueden contener niveles de THC que se acercan al 90%. Los productos de marihuana sintética como el spice o K2 son aún más fuertes y han sido vinculados a problemas cardíacos. Estos productos son ilegales en California y en muchos otros estados.

"Estamos intentando ponernos al día en nuestra comprensión sobre cómo este aumento drástico en el ingrediente psicoactivo está impactando el cerebro y el cuerpo", indicó Claudia Padula, doctora y profesora asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento.

La mayor potencia de los productos de cannabis también podría explicar el aumento en los casos de sobredosis accidental entre los adultos mayores. Un estudio canadiense que comparó las visitas a emergencias antes y después de la legalización a nivel nacional encontró que los casos de intoxicación por cannabis entre adultos mayores de 65 años casi se triplicaron.

"Existen tantas formulaciones y tantas diferentes potencias. Esto realmente no es el cannabis de los años 70", agregó Das.

2. El cannabis puede aumentar los riesgos de enfermedades cardíacas y problemas cognitivos

Aunque la investigación sobre el cannabis sigue en desarrollo, varios estudios han vinculado el uso regular de cannabis con enfermedades cardiovasculares. Joseph Wu, doctor y director del Instituto Cardiovascular de Stanford, expresó que esto es especialmente preocupante para los adultos mayores, ya que la enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos.

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El equipo de investigación de Wu descubrió que el THC provoca inflamación en los vasos sanguíneos en estudios con animales. La investigación epidemiológica también ha relacionado el uso de cannabis con varias formas de enfermedad cardíaca en humanos. Según estos estudios, el uso regular de cannabis se asocia con un aumento del 29% en ataques cardíacos y un 20% en el riesgo de accidente cerebrovascular.

Aunque estos riesgos son menores que los asociados al consumo excesivo de tabaco o alcohol, Wu observó que muchos consumidores de cannabis también fuman cigarrillos, beben alcohol o ambos. La combinación de estas sustancias puede aumentar aún más el peligro cardiovascular. Fumar cannabis también se ha asociado con cáncer de pulmón y cáncer de cabeza y cuello.

Wu afirmó que fumar y vaporizar cannabis parece promover más inflamación que los productos comestibles, aunque estos últimos no están exentos de riesgos. "No hay una cantidad segura de cannabis. Las dosis bajas y el uso ocasional aún se asocian con inflamación vascular", advirtió. "La abstinencia es la opción más segura para la salud cardíaca".

Theisen también vigila otras complicaciones en pacientes mayores que usan cannabis, incluyendo mareos, confusión, caídas y problemas cognitivos que pueden empeorar, como la demencia.

Los adultos mayores metabolizan el cannabis más lentamente que los jóvenes, lo que significa que el fármaco puede permanecer en el cuerpo por más tiempo y sus efectos pueden durar más de lo esperado. Un metabolismo más lento también aumenta las posibilidades de interacciones con medicamentos recetados.

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Un ejemplo involucra el cannabidiol (CBD), un compuesto no psicoactivo del cannabis. El CBD puede interferir con las enzimas responsables de descomponer medicamentos como los anticoagulantes, lo que puede elevar los niveles de estos en el cuerpo y aumentar el riesgo de sangrado tras una lesión o caída. En algunos casos, el cannabis también puede reducir la eficacia de ciertos medicamentos.

3. El cannabis puede ser adictivo

Una creencia común sobre el cannabis es que no es adictivo, pero Das indicó que la investigación sugiere lo contrario. Los estudios indican que aproximadamente el 30% de los usuarios regulares de cannabis pueden desarrollar un trastorno por uso de cannabis. Al igual que otros trastornos por uso de sustancias, esta condición se diagnostica en función de cómo el fármaco afecta la vida diaria de una persona. Los signos pueden incluir síntomas de abstinencia, necesidad de dosis mayores con el tiempo o interferencia del cannabis en relaciones y responsabilidades.

Aunque las tasas de adicción al cannabis son más bajas que las del alcohol, Das comentó que muchos proveedores de atención médica pueden no preguntar rutinariamente a los adultos mayores sobre el uso de cannabis. "He notado que los adultos mayores pueden no revelar necesariamente el uso de cannabis a sus proveedores a menos que se les pregunte específicamente. Esta no es una población que tradicionalmente pensamos en términos de uso de cannabis", dijo Das. "Si alguien viene a mí por otra razón, como depresión o un trastorno por uso de alcohol, podría ser la primera persona que les pregunte sobre su uso de cannabis".

Para quienes luchan por reducir o dejar de usar cannabis, Das enfatizó la importancia de hablar abiertamente con un médico o especialista en adicciones. Tratamientos como la terapia cognitivo-conductual han demostrado ser útiles.

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"Empoderar a las personas ayudándolas a entender los criterios de un trastorno por uso de sustancias puede ayudarles a decidir: '¿Es esto algo de lo que quiero hablar?'", sugirió Das. "Desde el lado clínico, podemos hacer mucho para incluir el uso de sustancias en la conversación. ¿Para qué están usando el cannabis? Y si alguien quiere dejar de usar, debemos acompañarlos durante la parte difícil de dejarlo".

Padula también estudia cómo reacciona el cerebro a las señales ambientales en personas con trastorno por uso de cannabis y otras adicciones. Usando escáneres de resonancia magnética funcional, su investigación ha encontrado que las personas que recaen después de tratamiento a menudo muestran una mayor sensibilidad a las señales relacionadas con las drogas en su entorno.

4. El cannabis puede ayudar con algunas condiciones, pero la investigación sigue siendo limitada

La investigación sugiere que diferentes grupos de edad utilizan el cannabis por diversas razones. En un estudio de 2017 liderado por Padula, los adultos de 18 a 30 años eran más propensos a usar cannabis por aburrimiento o situaciones sociales. Los usuarios de mediana edad comúnmente reportaban insomnio como motivo de uso, mientras que los adultos de 51 a 72 años a menudo usaban cannabis para el cáncer, dolor crónico u otras condiciones médicas a largo plazo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado el cannabis en sí para tratamiento médico. Sin embargo, ha aprobado dos compuestos relacionados con el cannabis para usos específicos. El CBD está aprobado para ciertas formas de epilepsia infantil, mientras que el dronabinol, un compuesto sintético de cannabis, se utiliza para tratar náuseas y pérdida de apetito en pacientes con cáncer o VIH/SIDA.

Los compuestos del cannabis también han mostrado beneficios para los espasmos musculares causados por la esclerosis múltiple. Algunos países aprueban el cannabis para ese propósito, aunque Estados Unidos no lo hace.

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Los productos de CBD se comercializan ampliamente para el dolor, problemas de sueño, ansiedad y trastornos por uso de sustancias, pero la evidencia que respalda muchos de estos usos sigue siendo limitada.

La investigación sobre el cannabis para el dolor crónico ha producido hallazgos mixtos. Algunos estudios informaron alivio del dolor, pero los investigadores también han observado grandes efectos placebo. Das ayudó a desarrollar una declaración de la Asociación Americana de Psiquiatría que se opone al cannabis como tratamiento psiquiátrico debido a la falta de evidencia que demuestre que trata efectivamente trastornos psiquiátricos.

Theisen ve la cuestión de manera algo diferente en su trabajo con pacientes de cuidados paliativos que enfrentan enfermedades limitantes de la vida. Muchos de estos pacientes utilizan cannabis para manejar síntomas relacionados con el cáncer, incluido el dolor, y a menudo buscan alternativas a los medicamentos opioides, que pueden causar efectos secundarios graves y adicción. La investigación ha demostrado que los pacientes con dolor crónico que usan cannabis a veces reducen su uso de opioides.

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Theisen también afirmó que muchos pacientes aprecian la sensación de bienestar que puede proporcionar el cannabis. "El THC ha tenido una mala reputación a lo largo de los años, pero en dosis muy pequeñas puede ser terapéutico", afirmó. "También hay mucho estigma en torno a sus efectos de euforia. En nuestros pacientes que pueden tener meses o unos pocos años de vida, seguir siendo capaces de experimentar alegría es realmente importante".

5. Los médicos dicen que las conversaciones honestas son lo más importante

Si bien los expertos pueden no estar de acuerdo sobre cuán útil es el cannabis médicamente, coinciden en una cosa: los adultos mayores deben hablar abiertamente con los proveedores de atención médica antes de usarlo.

Theisen prefirió que los pacientes discutan el cannabis con un profesional médico en lugar de confiar en el consejo del personal de dispensarios o experimentar por su cuenta. Durante los primeros años de la legalización, escuchó frecuentemente historias de pacientes que consumían accidentalmente dosis extremadamente altas de comestibles de THC porque no recibieron instrucciones adecuadas.

"A veces, los pacientes terminaban en el departamento de emergencias, o no querían volver a usarlo porque pensaban: 'Esto no va a funcionar para mí'", relató.

Aún puede ser difícil encontrar información confiable sobre el cannabis. Los médicos pueden ayudar a los pacientes a evaluar si el cannabis es apropiado, discutir posibles alternativas e identificar riesgos relacionados con condiciones médicas existentes o medicamentos. "Su médico de atención primaria conocerá el conjunto de sus condiciones médicas y otros medicamentos que podría estar tomando", señaló Padula. "Hablar con su médico y hacerle saber no solo lo que le han recetado, sino también lo que usa recreativamente, ayudará a formular una manera de hacerlo de la forma más segura posible".