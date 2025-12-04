¿Es recomendable hacer dieta estricta antes de la Navidad?

En tanto, indica que este tipo de dietas pueden usarse en contextos muy concretos, como una obesidad severa o ante una cirugía bariátrica, siempre bajo un control médico estricto, pero, de ningún modo “como una estrategia puntual ‘antes de Navidad’ en la población general”. Las diferentes guías y consensos de obesidad y nutrición insisten en que la clave es la sostenibilidad del cambio de hábitos, no la restricción aguda de pocas semanas.

Por qué se produce el efecto rebote

Las dietas hipocalóricas tienen mucho más riesgo de efecto rebote y esto es debido a que, tras una restricción intensa de aporte calórico, el cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos biológicos y de conducta que favorecen la recuperación rápida del peso y, en muchos casos, se recupera más del peso perdido, detalla la nutricionista, quien precisa que, entre estos mecanismos, estarían:

Cambios hormonales que aumentan el hambre. Tras perder peso con una restricción severa, se observan un aumento de grelina (produce más apetito), disminución de la leptina (menos saciedad) y del GLP-1 (menos control del apetito), entre otros. Estos cambios se mantienen en el tiempo, meses o incluso más de un año, incluso después de recuperar parte del peso.

Cambios metabólicos. Debido a la pérdida de peso, el metabolismo basal se reduce más de lo esperado, es decir, el cuerpo "gasta menos", dificultando mantener la pérdida y facilitando recuperar peso.

Los riesgos de restringir mucho la comida

Los riesgos de seguir una dieta muy restrictiva son tanto fisiológicos como psicológicos y dentro de los primeros, la experta hace referencia a los siguientes:

Pérdida de masa muscular, especialmente en déficits calóricos grandes sin suficiente proteína.

Catabolismo muscular, es decir, menor metabolismo y peor control glucémico.

Déficit de micronutrientes, como hierro, vitamina B12, calcio o vitamina D.

Estreñimiento debido a una baja ingesta de fibra.

Fatiga.

Irritabilidad.

Alteración del sueño.

“Los riesgos psicológicos y conductuales también son importantes, puesto que puede haber más riesgo por atracones, mentalidad de ‘todo o nada’ (por ejemplo, el pensamiento de ‘como me estoy privando, en Navidad me desquito’), más ansiedad, culpa y obsesión por la comida, empeorando la relación con ella”, subraya Argente.

En tanto, dijo que, si la idea es llegar a la Navidad con bienestar y sin recurrir a dietas demasiado estrictas, aconseja: