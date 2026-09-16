Qué plantar desde el 21 de septiembre para llenar el jardín de color

La caléndula se adapta bien a recipientes, canteros y sectores ubicados junto a senderos. Sus flores, que van del amarillo al naranja intenso, se desarrollan mejor en lugares soleados, aunque la planta tolera algo de sombra. Las semillas pueden colocarse directamente en un suelo fino y aireado, a unos cinco milímetros de profundidad.

Durante la germinación, la humedad debe mantenerse estable sin formar charcos. La Royal Horticultural Society aconseja retirar periódicamente las flores marchitas para extender la floración. También es posible hacer siembras escalonadas, separadas por algunas semanas, y conseguir así una aparición más continua de nuevos ejemplares.

Cosmos y zinnias: sol, espacio y riego moderado

El cosmos necesita pleno sol y un terreno que no permanezca empapado. Sus tallos livianos y sus flores blancas, rosadas o rojizas aportan altura y movimiento, por lo que conviene ubicarlo detrás de especies más bajas. Puede sembrarse en el lugar definitivo y regarse con moderación. Un suelo demasiado húmedo o pesado perjudica su desarrollo; tampoco florece adecuadamente en sombra, según la guía de cultivo de la Royal Horticultural Society. Una vez establecida, la planta no requiere intervenciones permanentes, aunque quitar las flores secas ayuda a conservar su aspecto y prolongar el ciclo.

La zinnia, en cambio, agradece que el frío haya quedado definitivamente atrás. Para lograr una emergencia uniforme, la Universidad de Minnesota recomienda sembrarla cuando el suelo alcance aproximadamente 21 °C. Necesita varias horas de sol, circulación de aire y riego dirigido a la base, sin mojar innecesariamente el follaje. Esas precauciones reducen la posibilidad de enfermedades como el oídio. También debe respetarse la separación indicada en el envase de las semillas, ya que las distancias cambian de acuerdo con la altura y el porte de cada variedad.

Cómo preparar el terreno antes de sembrar

Antes de abrir los surcos, hay que retirar malezas, aflojar la capa superficial y sumar compost maduro si la tierra está compactada o empobrecida. En las macetas, los orificios de salida deben permanecer libres. Luego se colocan las semillas a la profundidad recomendada y se riega con una lluvia fina para no desplazarlas.

El INTA sugiere aplicar el agua sobre el suelo y hacerlo cuando haya bajado el sol. Hasta que aparezcan los primeros brotes, la humedad debe ser constante; después conviene espaciar los riegos y revisar la tierra antes de volver a aportar agua. Con estas precauciones, las tres especies podrán atravesar la primavera con raíces saludables y llegar al verano con una floración abundante.