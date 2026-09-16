Cuántas sentadillas se recomiendan según la edad y el sexo

El punto de partida del análisis tiene respaldo clínico: la resistencia muscular es un marcador de salud funcional con implicaciones a largo plazo. Los tres movimientos —sentadillas, flexiones y abdominales— trabajan grupos musculares clave del tren inferior, el tren superior y el núcleo central, y los resultados comparados con los valores del instituto pueden orientar decisiones de entrenamiento y prevención.

En paralelo, un estudio publicado en 2026 en el British Journal of Sports Medicine, que siguió a más de 147.000 personas durante 30 años, determinó que entre 90 y 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza —incluyendo ejercicios con peso corporal como flexiones, sentadillas y estocadas— se asocian con un 13% menor riesgo de muerte por cualquier causa. El beneficio fue mayor frente a enfermedades cardiovasculares (19% de reducción) y neurológicas (27%), y aumentó al combinarse con actividad aeróbica regular.