El número de sentadillas, flexiones y abdominales que una persona puede completar con buena técnica funciona como un indicador concreto de su condición física. La revista Verywell Health publicó un análisis basado en datos del Cooper Institute —organización científica, referente en investigación sobre aptitud física y salud preventiva— que establece referencias de rendimiento para esos tres ejercicios, organizadas por grupo de edad y sexo. Los parámetros permiten medir la resistencia muscular sin equipamiento ni acceso a un gimnasio.
Cuántas sentadillas se recomiendan según la edad y el sexo
Los rangos del Cooper Institute ofrecen referencias para medir la resistencia muscular con tres movimientos básicos y sin equipos de gimnasio