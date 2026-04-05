El truco casero infalible para limpiar tu termo en minutos y sin químicos

Adiós al sarro con este truco. Fuente: IA Gemini.

El método para quitar el sarro es sencillo, pero requiere paciencia y cuidado al manipular agua hirviendo. Se necesitará vinagre blanco, agua hirviendo y bicarbonato de sodio para un refuerzo extra. Un cepillo limpiabotellas también será de utilidad o un paño suave.

En primer lugar, el termo debe estar vacío y se debe enjuagar con agua tibia para eliminar residuos. Verter una taza de vinagre dentro del termo y se puede añadir una cucharada de bicarbonato de sodio si el sarro es muy persistente. Completar el llenado del termo con agua hirviendo hasta el tope.

Luego, cerrar el termo y dejar actuar la mezcla al menos durante una hora. Si el sarro es antiguo o muy grueso, lo ideal es dejarlo reposar durante toda la noche. Pasado el tiempo de reposo vaciar el termo. El sarro se irá desprendiendo. Con el cepillo frotar las paredes y el fondo. Enjuagar con abundante agua tibia.

Por último, para el tapón cebador, dejarlo remojar en un recipiente aparte con vinagre puro durante media hora y luego cepillar bien bajo el grifo.