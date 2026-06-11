En tiempos donde casi todo parece depender de Internet, la nube y las aplicaciones digitales, un viejo conocido volvió a colarse en la conversación pública. El reciente hallazgo de un pendrive relacionado con una investigación que involucra US$525.000 y al jefe de Gabinete nacional reavivó el interés por un dispositivo que, pese al avance de la tecnología, nunca terminó de desaparecer.
¿Obsoleto? Las razones por las que el pendrive sigue más vivo que nunca
Más allá de almacenar archivos, estos dispositivos cumplen funciones clave en seguridad digital, soporte de sistemas operativos portátiles y soluciones de emergencia