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¿Obsoleto? Las razones por las que el pendrive sigue más vivo que nunca

Más allá de almacenar archivos, estos dispositivos cumplen funciones clave en seguridad digital, soporte de sistemas operativos portátiles y soluciones de emergencia

En tiempos donde casi todo parece depender de Internet, la nube y las aplicaciones digitales, un viejo conocido volvió a colarse en la conversación pública. El reciente hallazgo de un pendrive relacionado con una investigación que involucra US$525.000 y al jefe de Gabinete nacional reavivó el interés por un dispositivo que, pese al avance de la tecnología, nunca terminó de desaparecer.

Pequeño, liviano y fácil de transportar, el pendrive continúa siendo una de las herramientas más utilizadas para guardar y mover información de manera física. Su principal ventaja sigue siendo la misma que lo convirtió en un éxito hace más de dos décadas: permite acceder a archivos sin depender de una conexión a Internet.

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Aunque muchos lo asocian únicamente con el almacenamiento de documentos, fotos o videos, hoy sus usos son mucho más amplios. Técnicos informáticos, empresas, estudiantes y profesionales lo utilizan para realizar copias de seguridad, transportar programas, instalar sistemas operativos e incluso proteger computadoras mediante sistemas de autenticación física.

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Otra de sus fortalezas es la seguridad. A diferencia de los servicios en la nube, donde la información depende de servidores externos, un pendrive permite conservar archivos de forma local y hasta cifrarlos mediante contraseñas para evitar accesos no autorizados.

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Además, la evolución tecnológica le permitió mantenerse vigente. Los primeros modelos apenas podían almacenar algunos megabytes, mientras que actualmente existen dispositivos capaces de guardar varios terabytes de información en un tamaño que cabe en cualquier bolsillo.

También es habitual su uso como herramienta de rescate informático. Muchos especialistas cargan antivirus o sistemas operativos portátiles en memorias USB para recuperar computadoras dañadas o afectadas por programas maliciosos.

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En un mundo cada vez más digitalizado, el pendrive parece haberse ganado un lugar inesperado: el de una tecnología silenciosa que, lejos de extinguirse, sigue ofreciendo una combinación difícil de reemplazar entre practicidad, autonomía y seguridad.

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