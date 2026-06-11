¿Obsoleto? Las razones por las que el pendrive sigue más vivo que nunca

Otra de sus fortalezas es la seguridad. A diferencia de los servicios en la nube, donde la información depende de servidores externos, un pendrive permite conservar archivos de forma local y hasta cifrarlos mediante contraseñas para evitar accesos no autorizados.

image

Además, la evolución tecnológica le permitió mantenerse vigente. Los primeros modelos apenas podían almacenar algunos megabytes, mientras que actualmente existen dispositivos capaces de guardar varios terabytes de información en un tamaño que cabe en cualquier bolsillo.

También es habitual su uso como herramienta de rescate informático. Muchos especialistas cargan antivirus o sistemas operativos portátiles en memorias USB para recuperar computadoras dañadas o afectadas por programas maliciosos.

image

En un mundo cada vez más digitalizado, el pendrive parece haberse ganado un lugar inesperado: el de una tecnología silenciosa que, lejos de extinguirse, sigue ofreciendo una combinación difícil de reemplazar entre practicidad, autonomía y seguridad.