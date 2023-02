El artista callejero Banksy sorprende con un grafiti sobre violencia conyugal

El misterioso Banksy, cuya verdadera identidad sigue sin conocerse, publicó tres imágenes de su última obra -que tituló "Máscara de San Valentín"- en su cuenta de Instagram.

Hace tres años, el artista originario de Bristol, que trabaja con seudónimo, ya había pintado una obra para San Valentín: una niña disparando con una catapulta a un ramo de flores rojas, recordó la agencia de noticias AFP.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Banksy, cuyas obras baten regularmente récords en las subastas, manifestó su apoyo a los ucranianos, a tal punto que enero puso a la venta 50 serigrafías para recaudar fondos para los civiles.

En tanto, a mediados de noviembre publicó un video en su cuenta de Instagram en el que recopilaba sus pinturas en Ucrania, incluida una de una persona con máscara antigás en Hostómel, confirmando así que él es el autor.

El artista, nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes, que cuando fue nominado a los Premios Oscar por su documental "Exit through the gift shop" pidió asistir a la ceremonia con un disfraz (y le dijeron que no), ha "vandalizado", calles y paredes de todo el mundo, sin autorización.

El año pasado, una mega muestra, denominada "Banksy Genio o vándalo" se exhibió en Buenos Aires, con 70 obras autenticadas por el artista -prestadas por sus respectivos coleccionistas- pero como no contaba con la autorización del grafitero, llevaba el sello de "No oficial".