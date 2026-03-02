Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 marzo

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que llega a la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, esta alineación solo tiene lugar durante la fase de luna llena.

La sombra proyectada sobre el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. El color resulta de la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas. El fenómeno consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad.

Durante la totalidad, la Luna se tiñe de un rojo intenso, conocido popularmente como “Luna de sangre”. Este tono varía según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Existen tres tipos de eclipses lunares: el total, donde el satélite entra completamente en la umbra de la Tierra; el parcial, cuando solo una parte de la Luna atraviesa esa sombra; y el penumbral, en el que el oscurecimiento es tan leve que puede pasar inadvertido. Los eclipses lunares resultan visibles desde cualquier lugar donde la Luna permanezca sobre el horizonte durante el evento, a diferencia de los solares, cuya visibilidad es mucho más limitada.

Dónde y cuándo se podrá ver el eclipse lunar total

El eclipse lunar total del 3 de marzo podrá observarse en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico. La visibilidad en Argentina y Chile dependerá de la posición de la Luna en el horizonte durante la totalidad, que sucede a primeras horas de la mañana, cuando el satélite comienza a descender.

En México, Colombia y Perú, la Luna se mantendrá alta en el cielo durante la totalidad, lo que favorecerá la contemplación del fenómeno.

En Estados Unidos, la experiencia variará según la ubicación: mientras que en la costa oeste la totalidad ocurrirá en plena madrugada, en la costa este el evento coincidirá con el amanecer, lo que permitirá seguir la fase total justo antes de la puesta de la Luna.

La NASA detalla que la totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. El evento no podrá verse ni en África ni en Europa, ya que será de día.

En horario UTC (Tiempo Universal Coordinado), el estándar internacional que sirve como referencia para comparar horarios entre diferentes países, el eclipse comenzará con la penumbra a las 8:44, seguirá con la parcialidad a las 9:50 y la totalidad dará inicio a las 11:04. El final de la totalidad ocurrirá a las 12:03 y la penumbra desaparecerá por completo a las 14:23.

Por ende, estos serán los horarios de observación en distintas partes del continente americano:

Argentina y Chile:

Comienzo de la penumbra: 05:44

Comienzo parcial: 06:50

Comienzo de la totalidad: 08:04

Final de la totalidad: 09:03

Fin de la penumbra: 11:23

Colombia, Perú y Panamá:

Comienzo de la penumbra: 03:44

Comienzo parcial: 04:50

Comienzo de la totalidad: 06:04

Final de la totalidad: 07:03

Fin de la penumbra: 09:23

México y Centroamérica:

Comienzo de la penumbra: 02:44

Comienzo parcial: 03:50

Comienzo de la totalidad: 05:04

Final de la totalidad: 06:03

Fin de la penumbra: 08:23

Estados Unidos (costa oeste y costa este):

Comienzo de la penumbra: PST 00:44 / EST 03:44

Comienzo parcial: PST 01:50 / EST 04:50

Comienzo de la totalidad: PST 03:04 / EST 06:04

Final de la totalidad: PST 04:03 / EST 07:03

Fin de la penumbra: PST 06:23 / EST 09:23

Cómo verlo y cuáles serán los próximos eclipses

Observar un eclipse lunar total es sencillo y seguro. Según la NASA, basta con disponer de un cielo despejado y una vista sin obstáculos hacia la Luna.

No hace falta equipamiento especial, aunque binoculares o un telescopio permiten apreciar con mayor nitidez el color y la textura de la superficie lunar durante la totalidad. Para quienes deseen fotografiar el evento, la agencia recomienda utilizar una cámara con trípode y exposiciones prolongadas.

La agencia también destaca que, algunos días después del eclipse, el 8 de marzo, Venus y Saturno se verán muy próximos entre sí, en una conjunción visible poco antes del amanecer. El calendario astronómico de 2026 también incluye otros fenómenos de interés. Luego del eclipse lunar total, el 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, Rusia, Portugal y España, mientras que el 28 de agosto ocurrirá un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96% del disco lunar y será observable en América, África, Europa y Oriente Medio.

Este eclipse lunar total sigue a otros eventos recientes, como el “anillo de fuego” del eclipse solar anular del 17 de febrero, visible en la Antártida, y a la alineación de seis planetas y la Luna la noche del 28 de febrero, fenómeno que no se repetirá hasta 2040.