Claves para no manchar los dientes al tomar café

Además de favorecer las manchas, el café debilita el esmalte dental por su acidez. Matthew J. Messina, profesor asociado en la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Ohio, advierte que la exposición frecuente a bebidas ácidas puede aumentar la sensibilidad dental y la propensión a caries.

El café también genera sequedad bucal, lo que facilita la acumulación de placa y bacterias en la superficie dental. Mark S. Wolff, decano de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania (University of Pennsylvania), señala que agregar azúcar a la infusión incrementa el riesgo de caries: “El azúcar alimenta a las bacterias de los dientes, que secretan ácidos, y estos ácidos reblandecen el esmalte dental”.

Especialistas de la Escuela de Medicina Dental de Harvard (Harvard School of Dental Medicine) destacan que un cepillado minucioso y una rutina diaria de higiene dental son fundamentales para contrarrestar los efectos de bebidas como el café, que pueden favorecer la aparición de placa, caries y enfermedades periodontales.

En ese sentido, recomiendan limpiar los dientes dos veces al día con pasta fluorada y esperar al menos treinta minutos tras consumir café antes de cepillarse para evitar el daño sobre el esmalte debilitado por la acidez.

¿Antes o después del café?

Cepillarse los dientes antes de tomar café resulta ventajoso, según Messina, porque elimina bacterias y placa acumuladas durante la noche y deja los dientes más limpios, dificultando que los taninos se adhieran y provoquen manchas.

“Al cepillarnos primero, eliminamos la placa y las bacterias acumuladas durante la noche, lo que fortalece el esmalte dental”, destacó Messina en declaraciones recogidas por Prevention. El uso de pasta dental con flúor añade una barrera protectora que refuerza el esmalte frente a la acidez.

Los expertos de Ohio State y Harvard aconsejan esperar entre 30 y 60 minutos después de beber café antes de cepillarse los dientes

Cepillarse justo después de tomar café puede ser perjudicial. Messina explicó que, en ese momento, el esmalte permanece debilitado por la acidez y el cepillado podría desgastarlo aún más.

Por ello, Messina recomienda esperar entre "30 y 60 minutos" antes de volver a cepillarse para que “la superficie del esmalte se endurezca”.

Consejos de Metropolitan Dental Care y Harvard para proteger la salud dental

La opinión mayoritaria de los expertos citados por Prevention es que lo más adecuado es cepillarse los dientes antes de tomar café para reforzar la protección del esmalte y dificultar la aparición de manchas. Si se opta por cepillarse después, aconsejan esperar al menos una hora para favorecer la remineralización y reducir el riesgo de daño.

Existen prácticas sencillas para mitigar el impacto del café en la salud dental. Cho sugiere utilizar un sorbete para evitar el contacto directo de la bebida con los dientes. Además, agregar leche o crema puede ayudar a disminuir la posibilidad de manchado.

Messina recomienda beber el café en una sola toma, en vez de consumirlo a sorbos durante mucho tiempo, para limitar la exposición a la acidez. Si no es posible cepillarse, enjuagarse la boca con agua es una alternativa útil, según Wolff. Los especialistas de Harvard insisten en la importancia de complementar estas medidas con revisiones dentales periódicas y una higiene bucal rigurosa.