Cómo hacer brownies de pistacho y chocolate blanco

Cada 26 de febrero se conmemora el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco que en los últimos años ganó protagonismo en pastelería y heladería artesanal. Su sabor delicado, su color natural y su textura mantecosa lo convierten en un ingrediente ideal para postres originales. Para celebrar la efeméride, una opción irresistible son estos brownies de pistacho y chocolate blanco.

El pistacho combina notas dulces y tostadas que lo hacen perfecto para recetas dulces. Además de aportar sabor, suma color y textura crocante. En pastelería puede utilizarse entero, picado, procesado en pasta o incluso como harina.

Receta: Brownies de pistacho y chocolate blanco

Ingredientes (molde de 20 x 20 cm)

  • 150 g de manteca
  • 180 g de chocolate blanco
  • 120 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 120 g de harina 0000
  • 100 g de pistachos pelados sin sal
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

  • Derretir la manteca junto con el chocolate blanco a baño María o en microondas (en intervalos cortos).
  • Batir ligeramente los huevos con el azúcar hasta integrar.
  • Incorporar la mezcla de chocolate derretido y agregar la vainilla.
  • Sumar la harina tamizada y la pizca de sal. Mezclar sin sobrebatir.
  • Agregar los pistachos picados gruesos.
  • Volcar la preparación en un molde enmantecado y hornear a 170 °C durante 20-25 minutos. El centro debe quedar húmedo.
  • Dejar enfriar antes de cortar.

Tip pastelero

Para potenciar el sabor, se puede agregar una cucharada de pasta de pistacho a la mezcla o decorar con una ganache de chocolate blanco y pistachos triturados por encima.

