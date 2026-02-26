Cada 26 de febrero se conmemora el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco que en los últimos años ganó protagonismo en pastelería y heladería artesanal. Su sabor delicado, su color natural y su textura mantecosa lo convierten en un ingrediente ideal para postres originales. Para celebrar la efeméride, una opción irresistible son estos brownies de pistacho y chocolate blanco.
Cómo hacer brownies de pistacho y chocolate blanco
El pistacho combina notas dulces y tostadas que lo hacen perfecto para recetas dulces. Además de aportar sabor, suma color y textura crocante.