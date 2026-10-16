Cómo eliminar el mal olor de los pies con sal y bicarbonato

Por qué se recomienda este lavado y para qué sirve
Los especialistas en bienestar destacan que sumergir los pies en una preparación con estos elementos genera múltiples beneficios directos:
- Limpieza profunda: las propiedades antisépticas y desinfectantes de la sal y el bicarbonato de sodio ayudan a erradicar microorganismos acumulados durante todo el día.
- Neutralización de olores: el bicarbonato de sodio actúa equilibrando el pH de la piel y regulando la sudoración excesiva, lo que elimina de raíz el mal olor en el calzado.
- Combate a los hongos: la potente mezcla destruye el ambiente ácido y húmedo que favorece el desarrollo de la micosis o el pie de atleta.
- Efecto exfoliante: ayuda a remover células muertas, suavizar durezas y mejorar notablemente el aspecto de los talones agrietados.
- Alivio y circulación: el remojo en agua tibia estimula el flujo sanguíneo y disminuye la hinchazón típica tras largas jornadas laborales o actividad física intensa.
La sal y el bicarbonato ed sodio pueden ser altamente efectivas para decirle adiós a este problema.
Paso a paso: cómo preparar esta mezcla correctamente
Para aprovechar al máximo las virtudes de esta mezcla sin descuidar la salud cutánea, es importante seguir una serie de recomendaciones sencillas:
- Preparar el recipiente: buscar un bol o palangana lo suficientemente amplio para que ambos pies entren con comodidad.
- Añadir agua tibia: llenar el recipiente cuidando que la temperatura oscile entre los 15 °C y 37 °C para garantizar confort.
- Incorporar los componentes: disolver dos cucharadas de sal gruesa y dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el líquido.
- Integrar y sumergir: revolver bien hasta disolver los cristales y dejar los pies en remojo durante unos 15 a 20 minutos.
- Secado e hidratación: al finalizar, secar minuciosamente la zona, sobre todo entre los dedos para evitar humedad residual, y aplicar una crema hidratante.