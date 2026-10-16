Un hombre de 33 años fue aprehendido en la Villa 17 de Agosto, en Rawson, acusado de encubrimiento, luego de ser sorprendido con una motocicleta que habría sido sustraída durante la madrugada.
Lo atraparon con una moto robada en la Villa 17 de Agosto y quedó detenido
Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado como Funez, de 33 años. En el operativo, además, se secuestró una motocicleta Mondial 110, cuatro cascos y un bolso con herramientas.