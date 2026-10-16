Lo atraparon con una moto robada en la Villa 17 de Agosto y quedó detenido

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles 11 de Septiembre y Magallanes. Según se informó, personal de Motorizada N.º 2 realizaba recorridas preventivas cuando fue comisionado al interior de la villa por una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado como Funez, de 33 años. En el operativo, además, se secuestró una motocicleta Mondial 110, cuatro cascos y un bolso con herramientas.