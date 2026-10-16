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Lo atraparon con una moto robada en la Villa 17 de Agosto y quedó detenido

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado como Funez, de 33 años. En el operativo, además, se secuestró una motocicleta Mondial 110, cuatro cascos y un bolso con herramientas.

Un hombre de 33 años fue aprehendido en la Villa 17 de Agosto, en Rawson, acusado de encubrimiento, luego de ser sorprendido con una motocicleta que habría sido sustraída durante la madrugada.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles 11 de Septiembre y Magallanes. Según se informó, personal de Motorizada N.º 2 realizaba recorridas preventivas cuando fue comisionado al interior de la villa por una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado como Funez, de 33 años. En el operativo, además, se secuestró una motocicleta Mondial 110, cuatro cascos y un bolso con herramientas.

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El damnificado es un hombre de 55 años, quien habría sido víctima de la sustracción del rodado durante las primeras horas del día.

Tras el procedimiento, se dio intervención al sistema acusatorio, que dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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