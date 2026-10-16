El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras la masiva quinta Marcha Federal Universitaria realizada en todo el país. Mientras desde la Casa Rosada tildaron la protesta como una manifestación de carácter político y descartaron reabrir instancias colectivas de diálogo, los rectores advirtieron sobre el riesgo latente que enfrenta el dictado de clases de cara al ciclo lectivo 2027.
Crece la tensión universitaria: el Gobierno no cederá y peligra el ciclo 2027
Luego de la quinta Marcha Federal Universitaria, la Casa Rosada tildó la movilización de "política", descartó abrir una mesa de negociación unificada con los rectores y ratificó que cualquier discusión presupuestaria se dará en el Congreso.