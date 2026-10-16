Crece la tensión universitaria: el Gobierno no cederá y peligra el ciclo 2027

Fuentes del Ejecutivo ratificaron que no habrá recepción a las autoridades de la conducción universitaria de forma unificada, cuestionando la representatividad del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La estrategia trazada por el Ministerio de Capital Humano apunta a negociar de forma individual con cada universidad y encauzar el debate financiero estrictamente dentro de la discusión sobre el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En dicho ámbito persiste un fuerte desfasaje: la pauta presupuestaria oficial destina $7,3 billones al sector, al tiempo que el CIN solicita un piso superior a los $11 billones para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde la comunidad universitaria advirtieron que el malestar por el deterioro salarial y la falta de actualización de los recursos mantiene al sistema educativo en un estado de alta conflictividad. Las autoridades señalaron que, de no encontrarse una salida parlamentaria o ejecutiva que aplique los criterios de la Ley de Financiamiento Universitario, el arranque del próximo año académico estará seriamente comprometido por la inevitable multiplicación de medidas de fuerza.