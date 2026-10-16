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Crece la tensión universitaria: el Gobierno no cederá y peligra el ciclo 2027

Luego de la quinta Marcha Federal Universitaria, la Casa Rosada tildó la movilización de "política", descartó abrir una mesa de negociación unificada con los rectores y ratificó que cualquier discusión presupuestaria se dará en el Congreso.

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras la masiva quinta Marcha Federal Universitaria realizada en todo el país. Mientras desde la Casa Rosada tildaron la protesta como una manifestación de carácter político y descartaron reabrir instancias colectivas de diálogo, los rectores advirtieron sobre el riesgo latente que enfrenta el dictado de clases de cara al ciclo lectivo 2027.

Fuentes del Ejecutivo ratificaron que no habrá recepción a las autoridades de la conducción universitaria de forma unificada, cuestionando la representatividad del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La estrategia trazada por el Ministerio de Capital Humano apunta a negociar de forma individual con cada universidad y encauzar el debate financiero estrictamente dentro de la discusión sobre el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En dicho ámbito persiste un fuerte desfasaje: la pauta presupuestaria oficial destina $7,3 billones al sector, al tiempo que el CIN solicita un piso superior a los $11 billones para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde la comunidad universitaria advirtieron que el malestar por el deterioro salarial y la falta de actualización de los recursos mantiene al sistema educativo en un estado de alta conflictividad. Las autoridades señalaron que, de no encontrarse una salida parlamentaria o ejecutiva que aplique los criterios de la Ley de Financiamiento Universitario, el arranque del próximo año académico estará seriamente comprometido por la inevitable multiplicación de medidas de fuerza.

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