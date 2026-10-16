El Poder Judicial de San Juan dio por concluidas las instancias de evaluación de Dactilografía y Ortografía para el Concurso de Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial 2026 en la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a los departamentos Jáchal e Iglesia.
Unos 63 aspirantes de Jáchal e Iglesia pasaron a la siguiente etapa
Finalizaron las pruebas de Dactilografía y Ortografía en la Segunda Circunscripción Judicial. De las 405 personas evaluadas, un grupo avanzará al curso virtual obligatorio.