Unos 63 aspirantes de Jáchal e Iglesia pasaron a la siguiente etapa

Las jornadas evaluativas se desarrollaron el 14 y 15 de octubre en la Ciudad de San José de Jáchal. Sobre un total de 772 personas inscriptas en la jurisdicción, se presentaron a rendir 405 aspirantes. De ese número, 132 superaron la prueba de Dactilografía y accedieron de manera inmediata a la evaluación de Ortografía, la cual fue aprobada por 63 concursantes.

Las 63 personas aprobadas quedaron habilitadas para realizar la siguiente instancia del concurso, consistente en un Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado. Las fechas y modalidad de esta etapa serán informadas oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial.