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Unos 63 aspirantes de Jáchal e Iglesia pasaron a la siguiente etapa

Finalizaron las pruebas de Dactilografía y Ortografía en la Segunda Circunscripción Judicial. De las 405 personas evaluadas, un grupo avanzará al curso virtual obligatorio.

El Poder Judicial de San Juan dio por concluidas las instancias de evaluación de Dactilografía y Ortografía para el Concurso de Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial 2026 en la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a los departamentos Jáchal e Iglesia.

Las jornadas evaluativas se desarrollaron el 14 y 15 de octubre en la Ciudad de San José de Jáchal. Sobre un total de 772 personas inscriptas en la jurisdicción, se presentaron a rendir 405 aspirantes. De ese número, 132 superaron la prueba de Dactilografía y accedieron de manera inmediata a la evaluación de Ortografía, la cual fue aprobada por 63 concursantes.

Las 63 personas aprobadas quedaron habilitadas para realizar la siguiente instancia del concurso, consistente en un Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado. Las fechas y modalidad de esta etapa serán informadas oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial.

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