Limón para limpiar la sartén: cuándo sirve y cómo usarlo sin dañarla

También admite ese tratamiento para determinadas coloraciones azuladas del acero. La diferencia importa: actuar sobre una mancha visible no equivale a retirar toda la suciedad. Si después de cocinar permanece una capa de grasa, hay que completar el lavado con detergente, enjuagar y secar, aunque el utensilio haya recuperado su brillo.

Cómo aplicarlo cuando el fabricante lo permite

El American Cleaning Institute (ACI), una asociación especializada en limpieza, publica un procedimiento para ollas y sartenes que combina aproximadamente 950 mililitros de agua con dos o tres cucharadas de jugo de limón. La mezcla se lleva a hervor durante cinco a diez minutos. Antes de trasladar esa indicación a un utensilio, debe comprobarse que su fabricante admita el tratamiento.

Tampoco corresponde llenar hasta el borde una sartén pequeña para respetar esa cantidad: la preparación debe adaptarse a su capacidad. Durante el calentamiento, hay que mantener líquido suficiente; las instrucciones de Tefal advierten que los recipientes no deben quedar secos sobre el fuego.

Después del tratamiento, corresponde apagar el fuego y dejar enfriar antes de manipular el recipiente y continuar la limpieza. All-Clad recomienda evitar el contacto de una sartén caliente con agua fría, porque el cambio brusco de temperatura puede dañar su estructura. Para el lavado habitual del acero inoxidable, indica agua tibia, detergente suave y una esponja que no raye. El secado inmediato con un paño limpio ayuda a prevenir nuevas marcas de agua. Si persisten restos quemados, la marca propone una pasta de bicarbonato y agua o un limpiador específico: insistir con limón no es la única alternativa disponible.

Qué cambia en el hierro y los antiadherentes

En el hierro fundido curado, el contacto prolongado con ingredientes ácidos puede afectar la capa protectora de aceite que recubre la superficie. Lodge explica que el tiempo y la cantidad son determinantes: un poco de limón durante una cocción breve no tiene el mismo efecto que una exposición extensa.

Para mantener estos utensilios, su rutina consiste en lavar, secar y aplicar una película fina de aceite. Los antiadherentes exigen consultar el manual del modelo: algunas instrucciones de Tefal permiten limón para depósitos minerales, pero recomiendan agua con detergente para el uso diario y desaconsejan los abrasivos. La elección depende del problema y de la superficie que se necesita limpiar.