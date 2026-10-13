Receta imperdible de sopa crema de zapallo, práctica y fácil

Receta de sopa crema de zapallo

La sopa crema de zapallo es una preparación espesa y sedosa, elaborada con zapallo cocido, cebolla y caldo. Se procesa hasta lograr una textura uniforme y puede terminarse con crema de leche, queso rallado o un chorrito de aceite.

El resultado es un plato caliente, de consistencia cremosa y fácil de adaptar según los ingredientes disponibles. Puede servirse como entrada o como plato principal ligero, acompañado con pan tostado, crutones, semillas o queso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1 kg de zapallo anco , pelado y cortado en cubos.

, pelado y cortado en cubos. 1 cebolla mediana, picada.

mediana, picada. 1 diente de ajo , picado.

, picado. 1 cucharada de aceite o manteca.

o manteca. 750 cc de caldo de verduras .

. 100 cc de crema de leche o leche, opcional.

o leche, opcional. 1 cucharadita de sal .

. 0,5 cucharadita de pimienta .

. 1 pizca de nuez moscada , opcional.

, opcional. 2 cucharadas de queso rallado, para servir, opcional.

Cómo hacer sopa crema de zapallo, paso a paso

Calentar una olla a fuego medio y agregar el aceite o la manteca.

Incorporar la cebolla y cocinar durante 5 minutos , hasta que quede transparente. Sumar el ajo y cocinar durante 1 minuto más.

, hasta que quede transparente. Sumar el ajo y cocinar durante más. Agregar el zapallo en cubos, mezclar y cocinar durante 2 minutos para que tome sabor.

para que tome sabor. Verter el caldo de verduras. El líquido debe cubrir casi por completo el zapallo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Tapar la olla y cocinar durante 20 minutos , hasta que el zapallo esté muy tierno. Mantener un hervor suave para evitar que el caldo se evapore demasiado rápido.

, hasta que el zapallo esté muy tierno. Apagar el fuego y procesar la preparación con una licuadora de mano hasta obtener una crema lisa. También se puede usar una licuadora común, con cuidado por el vapor.

Volver a llevar la sopa a fuego bajo. Incorporar la crema de leche o la leche y mezclar. No dejar que hierva después de agregar la crema, para evitar que se corte.

Probar y corregir la sal. Si la sopa queda demasiado espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.

Servir bien caliente con queso rallado, pimienta recién molida o un hilo de aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 25 g

Proteínas: 4 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético y una vez que se haya enfriado.

También se puede freezar durante 2 meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla en la heladera. Para recalentarla, usar una olla a fuego bajo y agregar un poco de caldo si perdió textura.