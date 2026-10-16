Dalma Maradona habló sobre el distanciamiento con Jana

Al explicar sus cuestionamientos contra Carlos Díaz, Dalma recordó que el psicólogo les había pedido que respetaran el tratamiento y evitaran visitar a su padre. “Él nos pidió que no lo visitemos para no ver las condiciones en las que estaba. Un día antes de la muerte, Gianinna le mandó un mensaje a Díaz preguntándole por qué no nos dejaba ir”, contó.

Sobre el estado del exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre, fue contundente: “Mi papá estaba en un estado en el que no entendía, gran parte del tiempo estaba dopado”.

También denunció las dificultades para comunicarse con él y aseguró que nunca le permitieron entrar a la vivienda. “Estaba mal medicado y si me llamaba y podíamos hablar, él me decía que vaya y ahí no me podían decir nada, pero después lo empezaron a medicar, no entendía nada y le apagaban el celular”, relató.

Por último, recordó que fue hasta el lugar con su hija Roma y esperó una hora para ingresar. Además, cuestionó la elección de la casa y apuntó contra el entorno de su padre: “Ellos son todo su entorno, no los quiero nombrar porque después me hacen juicio y estoy harta”, concluyó.

Por qué Dalma Maradona trató de 'traicionera' a su hermana Jana

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa su etapa final y los alegatos de la parte acusadora volvieron a exponer las diferencias dentro de la familia del Diez. Recientemente, Dalma Maradona apuntó duramente contra su hermana Jana, luego de que su abogado solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados en la causa.

El letrado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 para Nancy Forlini y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. Además, solicitó cinco años para Díaz por homicidio culposo; y cuatro años y seis meses de prisión para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni.

Sin embargo, el pedido de absolución de Díaz por parte de la representación de Jana desató la indignación de Dalma, quien recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su enojo y explicar los motivos de su postura.

“Hoy se terminó una parte del juicio y la semana que viene se termina otra. Cada vez falta menos, gracias a Dios. Ojalá mi papá pueda tener la Justicia que se merece y que todos los involucrados paguen las consecuencias”, escribió inicialmente.

Luego, aclaró que sus críticas estaban dirigidas a su hermana por la decisión que tomó junto a su abogado. “Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento”, recordó.

Además, señaló que el psicólogo habría expresado en audios su temor a que lo allanaran y cuestionó su participación en conversaciones con Luque y Cosachov. “Es Jana la que pide su absolución. Que alguien me explique el por qué de esta decisión...”, manifestó.

La hija de Diego Maradona también remarcó que el pedido de Jana coincidía con el del abogado de las hermanas de su padre y cuestionó qué vínculo había llevado a Díaz a la vida del exfutbolista.

Finalmente, Dalma fue contundente al referirse a su hermana: “Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir Justicia por mi papá. Ahí yo no transo”, sostuvo. Y cerró con una frase lapidaria que dejó al descubierto la profundidad del enfrentamiento: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

En su descargo, también defendió el vínculo que ella y Gianinna tuvieron con su padre y aseguró que nada les impedirá continuar reclamando justicia por su muerte.