Martes 13: mitos sobre el día

Entre esas creencias, se encuentran: no casarse en este día, no pasar por debajo de una escalera, no hacer un viaje en avión, evitar cruzarse con un gato negro, no hacer una mudanza ni iniciar un negocio.

Tener una actitud positiva

El martes 13 tiene una fuerte carga simbólica en varias culturas, pero la llamada mala suerte es una construcción cultural que no tiene base en hechos reales, lo más importante es no dejarse llevar por el miedo y enfrentarse al día con una actitud positiva, ya que, al final, este puede ser tan solo un día más si decidimos verlo desde una perspectiva distinta.

“El martes 13 no provoca desgracias, pero el miedo puede llevar a cancelar un viaje en avión. No es lo mismo tocar madera de vez en cuando que cancelar un viaje por miedo a que ocurra algo malo”, señaló Javier Barreiro, psicólogo español en Salamanca, quien añadió en diálogo con la Vanguardia: “Una persona puede tener claro que el martes 13 no provoca accidentes y, aun así, experimentar cierta incomodidad cuando llega esa fecha”.

Además, dijo: “Tenemos una tendencia natural a buscar patrones y relaciones de causa y efecto. Es una capacidad útil para aprender de lo que sucede a nuestro alrededor, pero a veces establecemos conexiones que no existen. Si hacemos algo y después ocurre un acontecimiento negativo, podemos asociar ambos hechos aunque no tengan ninguna relación. Por eso, la persistencia de una superstición no depende únicamente de que una persona crea conscientemente en ella”.

“Si una persona teme que ocurra algo malo y realiza un ritual, la incertidumbre puede disminuir de inmediato. Aunque sepa que tocar madera no cambia la realidad, siente que al menos ha hecho algo para protegerse. La superstición no necesita funcionar para mantenerse: basta con que nos tranquilice. Si el ritual calma la ansiedad, es posible que la persona vuelva a realizarlo cuando experimente miedo. El problema surge cuando deja de hacerlo porque quiere y empieza a sentir que necesita hacerlo para quedarse tranquila”, aseveró.

¿Qué se puede hacer ante la superstición?

Para las personas que buscan contrarrestar la presunta mala suerte asociada con el martes 13, existen rituales que se pueden realizar y uno de ellos es hacer una limpieza energética cuyo objetivo es liberar el hogar de energías negativas y atraer una atmósfera más positiva, para lo cual se debería hacer lo siguiente:

Barrer la casa desde el fondo hacia la puerta principal.

Limpiar los pisos con agua con limón o vinagre.

Esparcir sal marina en las esquinas de las habitaciones para proteger el espacio.

Además, hay personas que cruzan los dedos para protegerse de la mala suerte, mientras que otras lo hacen para pedir que un favor se cumpla, ya que, en la antigüedad, existía la costumbre de que dos personas enlazaran sus dedos índices formando una cruz para expresar un deseo.

También está la creencia de tocar madera debido a que se cree que este material es un elemento de protección, por eso cuando algo sucede muchos tocan madera para librarse de ese mal. El origen de esta creencia provine de los pueblos celtas en Europa que solían adorar a los árboles porque a través de ellos una persona se librara de una dolencia y la enviaba a la tierra.