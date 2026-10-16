Viernes fresco y lluvias aisladas para el fin de semana

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 06:00 hs de este viernes 16 de octubre marcó una temperatura de 14°C, con una humedad del 73% y vientos moderados del sector Sur desplazándose a 15 km/h. La visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros pese a la abundante nubosidad.

Para lo que resta de la jornada se prevé una mínima de 12°C y una máxima que ascenderá hasta los 20°C. Con el sol asomando a las 06:53 hs y ocultándose a las 19:46 hs, el ambiente fresco y templado predominará en la provincia, dando paso a un fin de semana gris y con probabilidad de lloviznas y lluvias de variada intensidad.