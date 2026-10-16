Luego de un breve periodo de calma climática, las condiciones meteorológicas en San Juan vuelven a mostrar signos de inestabilidad con el regreso del alerta por lluvias aisladas, un fenómeno que se mantendrá presente a lo largo de todo el fin de semana en varios sectores del territorio provincial.
Viernes fresco y lluvias aisladas para el fin de semana
El Servicio Meteorológico renovó el alerta por precipitaciones para la provincia de San Juan, anticipando un fin de semana marcado por lluvias aisladas e inestabilidad.