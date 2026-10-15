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Dónde ubicar el potus en octubre para renovar la energía, según el Feng Shui

La planta necesita luz abundante pero indirecta, y se recomienda esperar a que el sustrato se seque en la superficie antes de regar.

Con la llegada de octubre, el estiramiento de las jornadas y la mayor presencia de luz solar invitan a revitalizar los rincones del hogar. El potus se consolida como una de las plantas de interior favoritas por su versatilidad, su belleza en cascada y su extraordinaria resistencia.

Además de su cualidad ornamental, diversas corrientes del Feng Shui asocian a esta planta con la fluidez de la energía, la vitalidad y la renovación constante de las vibraciones en la vivienda. Integrarlo con intención estética y ambiental es una excelente forma de darle la bienvenida a la primavera.

Dónde ubicar el potus

El éxito del potus radica en encontrar un espacio donde reciba claridad abundante pero indirecta. El sol directo e intenso puede quemar sus hojas, por lo que conviene ubicarlo cerca de ventanales protegidos por cortinas livianas.

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Para lucir sus tallos colgantes o guiados por un tutor, se destacan distintas alternativas. Puede estar en estanterías y bibliotecas. Apoyarlo sobre repisas altas permite que sus ramas caigan suavemente, aportando textura y movimiento a muros neutros.

También en macetas suspendidas. Una solución ideal para ambientes con metros cuadrados reducidos, liberando superficies de apoyo.

Otra opción es el recibidor o hall de entrada. Si el ingreso a la casa cuenta con luminosidad natural, ubicar un potus ahí genera un impacto visual de bienvenida fresco y natural. Se aconseja utilizar macetas alineadas al paso para no entorpecer la circulación.

En áreas de trabajo y living acompaña la concentración y el descanso, siempre que esté alejado de fuentes de calor directo como estufas o aires acondicionados.

Las especies de hojas tupidas y redondeadas simbolizan la continuidad y el desarrollo, según el Feng Shui. Ubicar un potus en un rincón apagado no solo recupera el espacio visualmente, sino que favorece un flujo dinámico de la energía.

Guía de cuidados esenciales durante la temporada primaveral

A pesar de ser una especie sumamente noble, el potus manifiesta requerimientos puntuales para mantener su verdor característico.

La pauta principal es esperar a que el sustrato se seque en la superficie antes de volver a regar. El anegamiento pudre las raíces con facilidad; por ello, es indispensable contar con buen drenaje y retirar el agua acumulada en el plato base.

Se aconseja pasar periódicamente un paño humedecido sobre el follaje para retirar el polvo. Esto facilita la fotosíntesis y permite detectar tempranamente posibles plagas.

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